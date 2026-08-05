Atlético de Madrid vuelve a la carga por el "Cuti" Romero y prepara una oferta al Tottenham

Romero llega a este mercado consolidado como uno de los mejores defensores del fútbol europeo. Además de ser una pieza clave en la Selección, viene de conquistar la Europa League 2025 con el Tottenham y continúa siendo uno de los líderes futbolísticos del equipo inglés. Su posible llegada al Atlético representaría uno de los movimientos más importantes del mercado y reforzaría una defensa que Simeone busca potenciar para volver a competir por todos los títulos.