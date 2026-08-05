Atlético de Madrid vuelve a la carga por el "Cuti" Romero y prepara una oferta al Tottenham

Resumen para apurados
- El Atlético de Madrid prepara esta semana una oferta de 30 millones de euros para fichar al defensor argentino Cristian Romero del Tottenham por pedido de Diego Simeone.
- Para financiar la compra, el club español prevé vender a Ruggeri y Molina. Compite con el Inter de Milán, pero Romero prefiere jugar bajo las órdenes de Simeone en Madrid.
- La llegada del campeón del mundo fortalecería la zaga colchonera para competir por títulos, marcando uno de los movimientos más relevantes del mercado de pases europeo.
Cristian "Cuti" Romero volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases europeo. Después de varios meses de seguimiento, el Atlético de Madrid reactivó las negociaciones para incorporar al defensor argentino y ya prepara una oferta formal para intentar convencer al Tottenham de desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes.
El club dirigido por Diego Simeone considera al campeón del mundo como la pieza ideal para reforzar la última línea y espera avanzar en la operación una vez que concrete algunas salidas que le permitan equilibrar sus cuentas y liberar espacio en la masa salarial.
Simeone insiste por el defensor argentino
Según trascendió, la primera propuesta del Atlético rondará los 30 millones de euros. Si bien el Tottenham pretendía alrededor de 55 millones durante el mercado del año pasado, la postura de la dirigencia inglesa cambió y ahora estaría dispuesta a negociar por una cifra cercana a los 40 millones de euros, lo que alimenta las posibilidades de alcanzar un acuerdo.
Para afrontar ese desembolso, el conjunto "colchonero" necesita concretar previamente las ventas de Marcos Ruggeri, cuyo destino sería Aston Villa, y de Nahuel Molina, que está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la Roma.
Más allá de las cuestiones económicas, el Atlético cuenta con un factor que puede resultar decisivo. Romero tiene como prioridad vestir la camiseta rojiblanca y jugar bajo las órdenes de Simeone, un deseo que manifestó desde hace tiempo y que mantiene vigente pese al interés de otros gigantes del continente.
Incluso, durante la renovación de su contrato con Tottenham hasta 2029, el defensor incluyó una cláusula destinada a facilitar una eventual salida en caso de recibir una propuesta de alguno de los tres clubes más importantes de La Liga española, una condición que ahora podría cobrar protagonismo.
Sin embargo, el Atlético no está solo en la carrera. El Inter de Milán también pretende incorporar al central cordobés y ya presentó una oferta superior: 35 millones de euros fijos más otros cinco millones en variables. Aun así, la preferencia del futbolista por mudarse a Madrid mantiene al conjunto español bien posicionado en la negociación.
Romero llega a este mercado consolidado como uno de los mejores defensores del fútbol europeo. Además de ser una pieza clave en la Selección, viene de conquistar la Europa League 2025 con el Tottenham y continúa siendo uno de los líderes futbolísticos del equipo inglés. Su posible llegada al Atlético representaría uno de los movimientos más importantes del mercado y reforzaría una defensa que Simeone busca potenciar para volver a competir por todos los títulos.