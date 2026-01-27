Secciones
DeportesFútbol

"No sabemos qué le pasa": el presidente de Atlético de Madrid habló de la situación de Julián Álvarez

Enrique Cerezo se refirió al momento del delantero argentino, destacó su entrega diaria y pidió calma ante la falta de gol, en medio de los rumores del mercado europeo.

RESPALDO. Enrique Cerezo habló del momento de Julián Álvarez y pidió paciencia ante la racha sin goles del delantero argentino. RESPALDO. Enrique Cerezo habló del momento de Julián Álvarez y pidió paciencia ante la racha sin goles del delantero argentino.
Hace 2 Hs

La falta de gol de Julián Álvarez empieza a generar ruido en Atlético de Madrid y el tema ya llegó a la voz más alta del club. Enrique Cerezo, presidente del “Colchonero”, se mostró atento al presente del delantero argentino, que atraviesa una racha de ocho partidos sin convertir, la más extensa desde su llegada al fútbol europeo.

“Es un magnífico jugador y está pasando por un momento que no sabemos qué le pasa”, reconoció el dirigente, al tiempo que resaltó la actitud del ex River y Manchester City dentro del equipo que conduce Diego Simeone. Según explicó, mantiene un diálogo frecuente con el atacante y valora su compromiso cotidiano. Aseguró que lucha todos los días y que, aun sin goles, viene mostrando buenos rendimientos.

Cerezo puso como ejemplo el último triunfo ante Mallorca, en el que consideró que Álvarez tuvo un nivel alto, más allá de no haber convertido. En esa línea, transmitió tranquilidad respecto de la sequía y evitó cargarle presión. Señaló que ya volverá a marcar y que no necesita agobiarse con la cifra, porque todavía queda mucha temporada y compromisos importantes por delante.

El delantero no convierte desde el 9 de diciembre, cuando marcó en la victoria ante PSV por la Champions League, y este miércoles Atlético de Madrid recibirá a Bodø/Glimt en un encuentro clave. El contexto también incluye el mercado de pases invernal europeo, donde el nombre del argentino aparece vinculado a distintos gigantes del continente.

Consultado sobre ese escenario, el presidente fue cauto. Remarcó que los rumores siempre existen y pidió esperar hasta el cierre del libro de pases, al tiempo que admitió que no es un mercado sencillo para incorporar jugadores.

Temas MadridClub Atlético de MadridJulián ÁlvarezChampions LeagueLaLiga Santander
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
2

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
3

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia
4

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei
6

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más Noticias
La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

Franco Colapinto, tras su primer día de tests en la Fórmula 1: optimismo, aprendizaje y la mira puesta en Australia

Franco Colapinto, tras su primer día de tests en la Fórmula 1: optimismo, aprendizaje y la mira puesta en Australia

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Comentarios