"No sabemos qué le pasa": el presidente de Atlético de Madrid habló de la situación de Julián Álvarez

La falta de gol de Julián Álvarez empieza a generar ruido en Atlético de Madrid y el tema ya llegó a la voz más alta del club. Enrique Cerezo, presidente del “Colchonero”, se mostró atento al presente del delantero argentino, que atraviesa una racha de ocho partidos sin convertir, la más extensa desde su llegada al fútbol europeo.
“Es un magnífico jugador y está pasando por un momento que no sabemos qué le pasa”, reconoció el dirigente, al tiempo que resaltó la actitud del ex River y Manchester City dentro del equipo que conduce Diego Simeone. Según explicó, mantiene un diálogo frecuente con el atacante y valora su compromiso cotidiano. Aseguró que lucha todos los días y que, aun sin goles, viene mostrando buenos rendimientos.
Cerezo puso como ejemplo el último triunfo ante Mallorca, en el que consideró que Álvarez tuvo un nivel alto, más allá de no haber convertido. En esa línea, transmitió tranquilidad respecto de la sequía y evitó cargarle presión. Señaló que ya volverá a marcar y que no necesita agobiarse con la cifra, porque todavía queda mucha temporada y compromisos importantes por delante.
El delantero no convierte desde el 9 de diciembre, cuando marcó en la victoria ante PSV por la Champions League, y este miércoles Atlético de Madrid recibirá a Bodø/Glimt en un encuentro clave. El contexto también incluye el mercado de pases invernal europeo, donde el nombre del argentino aparece vinculado a distintos gigantes del continente.
Consultado sobre ese escenario, el presidente fue cauto. Remarcó que los rumores siempre existen y pidió esperar hasta el cierre del libro de pases, al tiempo que admitió que no es un mercado sencillo para incorporar jugadores.