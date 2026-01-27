"No sabemos qué le pasa": el presidente de Atlético de Madrid habló de la situación de Julián Álvarez

“Es un magnífico jugador y está pasando por un momento que no sabemos qué le pasa”, reconoció el dirigente, al tiempo que resaltó la actitud del ex River y Manchester City dentro del equipo que conduce Diego Simeone. Según explicó, mantiene un diálogo frecuente con el atacante y valora su compromiso cotidiano. Aseguró que lucha todos los días y que, aun sin goles, viene mostrando buenos rendimientos.