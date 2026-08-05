Boca recibe a Estudiantes: hora, TV y todo lo que hay que saber del duelo por el Clausura

Más allá de tratarse de un partido pendiente, los puntos en juego tienen un valor importante para ambos. Boca necesita despegar en el campeonato y darle una alegría a su gente, mientras que Estudiantes buscará confirmar su buen presente y seguir consolidándose como uno de los protagonistas del Torneo Clausura. Con realidades diferentes, pero el mismo objetivo, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada.