Boca recibe a Estudiantes: hora, TV y todo lo que hay que saber del duelo por el Clausura
El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará este miércoles a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Conocé el horario, cómo verlo en vivo y el presente de ambos equipos.
Resumen para apurados
- Boca enfrentará a Estudiantes este miércoles a las 19 en el estadio de Huracán por la fecha 2 del Clausura 2026, en busca de su primer triunfo.
- Boca mudó su localía por obras en La Bombonera y llega tras empatar 2-2 con Newell's, mientras que el rival viene de golear pero sufrirá la baja del arquero Muslera.
- Un triunfo resultará decisivo para que el equipo de Arruabarrena despegue en la tabla, mientras que Estudiantes intentará consolidarse entre los líderes del torneo.
Boca volverá a salir a la cancha este miércoles con la necesidad de conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Estudiantes de La Plata en un encuentro pendiente de la segunda fecha, un compromiso que puede resultar clave para comenzar a acomodarse en la tabla de posiciones.
El partido se disputará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, escenario que Boca utilizará como local mientras continúan las tareas de resembrado y las obras de drenaje en el campo de juego de La Bombonera. Será la primera presentación del "Xeneize" en Parque Patricios durante este proceso de remodelación de su estadio.
Hora, TV y cómo llegan Boca y Estudiantes
El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports, señal disponible para los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol.
Boca afrontará este compromiso después de igualar 2-2 frente a Newell's en su última presentación. El conjunto de Arruabarrena todavía no pudo sumar de a tres en el campeonato y buscará aprovechar la localía para empezar a recuperar terreno.
Entre las novedades del plantel aparece el regreso de Leandro Paredes, una de las figuras del equipo, además de la reciente incorporación del delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien se convirtió en uno de los refuerzos más importantes del mercado de pases y genera expectativa entre los hinchas.
Del otro lado estará un Estudiantes que llega con un presente mucho más alentador. El conjunto dirigido por Alexander "Cacique" Medina viene de golear a Defensa y Justicia y atraviesa un buen momento futbolístico, aunque tendrá una baja sensible para este compromiso.
El arquero Fernando Muslera no estará disponible y el entrenador deberá rearmar el equipo para visitar a Boca. Pese a esa ausencia, el "Pincha" intentará prolongar su buen rendimiento y llevarse un resultado positivo de Parque Patricios.
Más allá de tratarse de un partido pendiente, los puntos en juego tienen un valor importante para ambos. Boca necesita despegar en el campeonato y darle una alegría a su gente, mientras que Estudiantes buscará confirmar su buen presente y seguir consolidándose como uno de los protagonistas del Torneo Clausura. Con realidades diferentes, pero el mismo objetivo, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada.