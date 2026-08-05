Nahuel Molina deja el Atlético de Madrid y está a un paso de convertirse en refuerzo de la Roma

Un nuevo desafío en Italia

En el plano personal, Molina ya dio el visto bueno al proyecto deportivo de la Roma. El contrato que lo espera será hasta mediados de 2029 y contemplará un salario cercano a los tres millones de euros por temporada. La dirigencia del conjunto capitalino considera que el argentino era una prioridad para reforzar el lateral derecho, una posición en la que buscaba un futbolista con recorrido, experiencia internacional y capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque.