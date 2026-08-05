Carta de lectores II: felicitaciones a LA GACETA (I)

Saludamos cordialmente, con motivo de conmemorarse el 114° Aniversario del Diario LA GACETA, Institución que con profesionalismo, compromiso y vocación ha sabido consolidar a ese prestigioso medio de comunicación. Haciendo propicia la ocasión para hacer extensivo este saludo a todo el equipo periodístico, técnico y demás personal que integra esa casa periodística, rogando al Altísimo y a Nuestra Patrona la Virgen de Luján, Comandante Generala de la Gendarmería Nacional Argentina, los guie y acompañe en todo momento.