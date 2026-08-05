Carta de lectores: reivindicación a los señores Jorge Corominas y Ventura Murga

Como presidente de la Fundación Fuentes Históricas y Genealógicas de Tucumán, me dirijo a ustedes para expresar, en nombre de los miembros de esta institución, nuestro más enérgico desagravio a la memoria de los señores Jorge Alberto Corominas y Ventura Murga. Las expresiones vertidas en la carta publicada por la señora María Liliana Aráoz en este medio el 26 de julio de 2026 afectan el buen nombre y el legado de dos referentes que dedicaron su vida al estudio y a la difusión de la Genealogia y de nuestra historia. Consideramos que el planteo resulta extemporáneo. La obra en cuestión fue publicada en el año 2014, y durante mucho tiempo sus autores se encontraron con vida y en condiciones de recibir cualquier observación o inquietud. Traer hoy al debate público apreciaciones que comprometen la honorabilidad de personas que ya no pueden defenderse no se condice con el respeto que merecen quienes contribuyeron de manera desinteresada al conocimiento de nuestras raíces. Por ello, reivindicamos la trayectoria y el compromiso de los señores Corominas y Murga, y solicitamos que su memoria sea tratada con la consideración y el reconocimiento que les corresponden.