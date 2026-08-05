Guía Para Salir hoy en Tucumán: rock, grabado y narradores

El festival internacional de narración oral escénica Congresales de la Palabra continuará hoy en los Valles Calchaquíes y en la capital. Durante la mañana, desde las 9, los cuentacuentos visitarán escuelas de Tafí del Valle, El Mollar y localidades cercanas de esas ciudades. Por la tarde, las delegaciones regresarán a San Miguel de Tucumán y visitarán la Legislatura. Luego, a las 19, concurrirán al Instituto de Enseñanza Superior Campero, donde la narradora platense Roxi Drucker ofrecerá el taller gratuito “Cuentos entiterados y manejo de títeres”, destinado a docentes y futuros docentes de Nivel Inicial. La jornada concluirá a las 21 con una función en ese establecimiento.