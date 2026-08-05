Cultura

Guía Para Salir hoy en Tucumán: rock, grabado y narradores

Karma Sudaca tocará en Bar Irlanda, desde las 21.30.

Karma Sudaca.
Karma Sudaca.
Hace 3 Hs

Karma Sudaca

Show en el bar Irlanda

Esta noche, desde las 21.30 y con entrada libre y gratuita, el Bar Irlanda (Catamarca 380) recibirá a Karma Sudaca dentro del ciclo de recitales que está haciendo la histórica banda rockera tucumana con motivo de sus 30 años en los escenarios. Tony Molteni en voz, Fabián Colo Vernieri en guitarra, José Calavera Maidana en bajo,  Adolfo Cacho Palomino en batería y Luis Lucho Lazarte en teclados repasarán todos sus éxitos.

Grabado

Benjamín Felice

Mañana, desde las 9.30 y en el taller de grabado matutino de la Facultad de Artes de la UNT (Bolívar 700), habrá un conversatorio con Benjamín Felice sobre su experiencia en esa disciplina artística.

Narradores. Narradores.

Narradores

Sigue el Festival Congresales de la Palabra

El festival internacional de narración oral escénica Congresales de la Palabra continuará hoy en los Valles Calchaquíes y en la capital. Durante la mañana, desde las 9, los cuentacuentos visitarán escuelas de Tafí del Valle, El Mollar y localidades cercanas de esas ciudades. Por la tarde, las delegaciones regresarán a San Miguel de Tucumán y visitarán la Legislatura. Luego, a las 19, concurrirán al Instituto de Enseñanza Superior Campero, donde la narradora platense Roxi Drucker ofrecerá el taller gratuito “Cuentos entiterados y manejo de títeres”, destinado a docentes y futuros docentes de Nivel Inicial. La jornada concluirá a las 21 con una función en ese establecimiento.

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