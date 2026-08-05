Vacaciones de invierno: fue muy buena la asistencia al cine en Tucumán

El empresario destacó ese repunte dentro de un proceso de recuperación todavía inconcluso. “La pandemia fue una bomba que nos explotó a todos. En particular, para nuestro rubro fue muy duro, porque estuvimos un año cerrados. Y hasta el día de hoy los cines no logran recuperarse después de ese golpe”, afirmó. Sin embargo, resaltó que para este año y para el que viene hay muy buenas expectativas. “Están saliendo todas las películas que estábamos acostumbrados a tener en el cine antes de la pandemia. Y la gente, sobre todo en vacaciones, viene”, puntualizó.