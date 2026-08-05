Vacaciones de invierno: fue muy buena la asistencia al cine en Tucumán

Las vacaciones de julio dejaron un balance positivo para las salas de cine y reforzaron la expectativa de un sector que aún no se recompone del todo tras la pandemia, pese a que ya pasaron seis años del golpe de la covid-19 al mundo. Y para consolidar el camino de recuperación, los cines confían en los estrenos de este año y del próximo. Así lo planteó el dueño del cine Atlas, Roberto Abdenur.
“Fue muy, muy bueno. Justo nuestras vacaciones arrancaron terminando el Mundial; ese evento aleja un poco a la gente de los cines y de cualquier cosa, porque no hacen más que estar pensando en eso. Pero en nuestro caso fueron unas lindas vacaciones”, dijo.
Entre los filmes aún en cartelera, destacó Spider-Man. “Una película muy esperada, por el público y por nosotros; viene muy bien, todavía con mucha repercusión, levanta un montón la taquilla”, indicó. También elogió La Odisea: “Es muy buena, muy recomendable; está funcionando muy bien”. La oferta se completa con Toy Story 5, Moana -en versión live action-, y Minions y monstruos.
El empresario destacó ese repunte dentro de un proceso de recuperación todavía inconcluso. “La pandemia fue una bomba que nos explotó a todos. En particular, para nuestro rubro fue muy duro, porque estuvimos un año cerrados. Y hasta el día de hoy los cines no logran recuperarse después de ese golpe”, afirmó. Sin embargo, resaltó que para este año y para el que viene hay muy buenas expectativas. “Están saliendo todas las películas que estábamos acostumbrados a tener en el cine antes de la pandemia. Y la gente, sobre todo en vacaciones, viene”, puntualizó.
Abdenur reconoció que la variable económica influye un poco en la decisión de ir al cine, aunque relativizó su peso. “En realidad, el cine es un espectáculo muy económico; acaso el entretenimiento más barato al que se puede acceder. Una entrada cuesta $ 15.000; y tenés un montón de promociones, de 2X1, y en nuestro caso, siempre la segunda entrada va con descuento. Y de lunes a miércoles, la entrada única sale $ 7.500; precios muy accesibles”, dijo.
Abdenur precisó que el público que más concurre a los cines es el de adolescentes y jóvenes; y dijo que se ven familias cuando hay una película infantil, con el sello de un estudio reconocido, como Disney o el responsable de Minions: “Los adultos, que eran muy concurrentes, lamentablemente, dejaron de venir con la pandemia”. También resaltó que en el mundo cada vez más gente prefiere las películas dobladas a su idioma antes que en el original: “No sé por qué sucede; parece que la gente no quiere leer, sino sentarse y ver la película”.