Política

Concejo: ponen fecha de sesión y avanzan en el CPU

El cuerpo deliberativo de la Capital activó la agenda parlamentaria. Propuestas del Ipvdu y de Obras Públicas. Definen el temario para mañana

RECINTO. Los concejales debatirán proyectos en sesión parlamentaria.
RECINTO. Los concejales debatirán proyectos en sesión parlamentaria.
Hace 2 Hs

La agenda parlamentaria se activó esta semana en el Concejo Deliberante. Por la mañana, los ediles participaron de la octava audiencia pública por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de San Miguel de Tucumán y luego se reencontraron en reunión de Labor Parlamentaria para definir los temas de la sesión de mañana.

El encuentro por la modernización de la norma urbanística se desarrolló en el quinto piso del Concejo y contó con la participación del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y de la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Inteligencia Artificial (IA) de la Municipalidad capitalina.

La primera exposición estuvo encabezada por el arquitecto Hugo Cabral, titular del Ipvdu, que planteó la necesidad de satisfacer las demandas de viviendas sociales y de los nuevos requerimientos de vivienda y hábitat que contemplen abordajes de sustentabilidad, eficiencia energética y nuevos materiales.

En tanto, la presentación municipal estuvo liderada por el secretario de Obras Públicas, Claudio Bravo, que apuntó a la necesidad de intervención para evitar el aumento del impacto de los anegamientos ante las tormentas. Habló de las tareas realizadas por la Municipalidad para evitar inundaciones ante los fenómenos climáticos, y se refirió a las obras previstas para lograr mejorar el desempeño de desagües, sobre todo en los sectores deprimidos de la ciudad.

Por último, el director de IA, Marco Rossi, presentó una propuesta municipal que combina la tecnología con el contenido del futuro CPU y la participación ciudadana. Su exposición se basó en un modelo de prueba en donde el ciudadano podría consultar la norma urbanística de la Capital, visualizar las audiencias públicas realizadas en el Concejo y elevar peticiones al municipio.

La comisión especial está conformada por los concejales Facundo Vargas Aignasse (presidente), Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez, Cristian Abel y los funcionarios municipales Luis Lobo Chaklian, María Guadalupe Rearte, Marcelo Daniel Beccari y Mónica Gladys Alicia Ailan.

Cita en el recinto

Tras la audiencia pública por la reforma del CPU, los concejales se reunieron en Labor Parlamentaria, citada para definir los temas que se abordarán en una próxima sesión. De ella participan el titular del Concejo, Fernando Juri, y los presidentes de cada bloque de representación.

El temario que será tratado en el edificio de Monteagudo y San Martín no trascendió al cierre de esta edición, porque habría proyectos que requerían de la firma de algunas comisiones para convertirse en dictamen.

La última sesión parlamentaria fue la que se realizó en dos partes, el 18 y el 23 de junio, y que aprobó el incremento para el transporte público de pasajeros y para los taxis, y que además ordenó la derogación de la ordenanza que regulaba el sistema de estacionamiento medido en la Capital, aplicado en 2022 y controvertido en la Justicia.

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