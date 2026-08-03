"Jugar contra Boca es tocar el cielo con las manos": el presidente de Recoleta palpita una serie histórica

Deportivo Recoleta todavía disfruta de la histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero ya empezó a vivir otro momento que promete quedar grabado para siempre en la memoria del club. Después de eliminar a San Lorenzo, el conjunto paraguayo tendrá enfrente a Boca, un rival que para su presidente, Luis Vidal, representa mucho más que una serie internacional.