Flor Vigna contó el insólito accidente íntimo que vivió con una ex pareja

Resumen para apurados
- Flor Vigna reveló un insólito accidente íntimo con un ex novio durante su participación en La Casa de los Famosos México para compartir vivencias personales en el reality.
- Vigna detalló la pérdida de un preservativo durante un encuentro y la búsqueda posterior. El hecho se suma a otras confesiones polémicas sobre su carrera e historias pasadas.
- Sus desinhibidas declaraciones consolidan su perfil mediático y mantienen a la artista en el centro del debate público y las tendencias de redes sociales desde el exterior.
Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la conversación, esta vez desde México y en medio de su participación en La Casa de los Famosos. La artista, acostumbrada a reinventarse y a asumir nuevos desafíos, lleva pocos días en el reality, pero ya logró llamar la atención de sus compañeros, del público y de las redes sociales.
En medio de la convivencia y el aislamiento que propone el programa, Vigna sorprendió a todos al contar, con total desparpajo, una insólita situación íntima que vivió con una ex pareja.
La secuencia quedó registrada en un clip oficial del reality y rápidamente comenzó a circular en las redes. Frente a las cámaras y ante la mirada atenta de sus compañeros, Flor recordó un accidente sexual que tuvo durante un encuentro con un hombre al que definió como "muy bueno".
“Y una vez estuve saliendo con un chico que es muy bueno...”, comenzó relatando. Luego llegó el momento que provocó risas y sorpresa entre los participantes: “Pero se me quedó el condón adentro”, contó.
La artista explicó que se trataba de la primera vez que estaba con ese hombre y que, antes del encuentro, ninguno de los dos sabía si la relación iba a funcionar. “Fue muy gracioso porque primero no sabíamos si íbamos a funcionar. Fue la primera vez. Y cuando estuvimos fue re lindo todo. Terminamos y yo estaba re feliz”, recordó.
Según relató, había vivido aquel momento como una especie de logro personal después de haber estado soltera. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando terminó el encuentro.
“Entonces terminamos, y yo lo sentí como un logro de soltera... Cuando salgo le digo: ‘¿Dónde está el preservativo?’”, contó. El hombre comenzó a buscarlo en la cama mientras Flor hacía lo mismo en el baño. Pero ninguno lograba encontrarlo.
“Y entonces él me dice: ‘Bueno, yo lo busco en la cama y vos en el baño’. Y lo buscaba y no lo encontraba. Él me dice: ‘Bueno, vamos a tener que buscar’”, continuó.
La búsqueda llegó entonces a otro nivel. Según el relato de Vigna, su pareja comenzó a revisar y finalmente creyó haber encontrado el preservativo. “Entonces me mete la mano, empieza a buscar y no lo encontraba”, explicó.
La situación tuvo un inesperado giro cuando el hombre le dijo: “Pará, acá lo encontré. Ah, no, es el bebé que está pateando”. La frase tomó por sorpresa a Flor. “Y le digo: ‘¿Qué? No me digas eso’”, recordó.
Finalmente, explicó que el preservativo se había desplazado hacia el fondo y que pudieron retirarlo. Después del episodio, la artista decidió tomar precauciones y le pidió a su pareja que la acompañara a comprar la pastilla del día después.
“Y bueno, cuando lo saca, le comenté: ‘Bueno... ¿Me acompañás a comprar la pastilla del día después? Porque mientras antes, mejor’. Y nada, él fue súper atento a todo”, cerró entre risas nerviosas.
La reacción en las redes sociales
El desparpajo con el que Vigna contó la anécdota no tardó en generar repercusiones. El clip oficial del programa comenzó a circular y la sección de comentarios se llenó de mensajes de los usuarios.
“Tranqui, contá todo”; “Ay no, pobre”; “Me encanta que Flor soltó la lengua por completo”; “Me destruye el tema de conversación”; “Lo que uno hace por amor”; “Por lo menos tuvo final feliz” y “Demasiada info, Flor” fueron algunos de los comentarios que se destacaron.
Las reacciones reflejaron una vez más el impacto que genera la artista cuando decide hablar sin filtros y convertir una experiencia personal en una conversación pública.
Sus declaraciones sobre Nicolás Cabré
Las anécdotas personales y los comentarios espontáneos tampoco son una novedad para Flor dentro de La Casa de los Famosos México.
A finales de julio, la cantante ya había sorprendido con declaraciones sobre Nicolás Cabré al recordar su experiencia junto al actor durante la tira Mi hermano es un clon.
Aunque no lo nombró directamente, Vigna describió a uno de sus excompañeros como una "muy mala persona" y contó cómo fue trabajar con él durante aquella etapa.
“En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor”, le confesó a una compañera dentro de la casa.
Flor evitó mencionar el nombre, pero sus palabras fueron rápidamente asociadas por el público argentino con Cabré, con quien compartió elenco entre 2018 y 2019.
La artista fue todavía más contundente al describir cómo se sentía durante aquel período profesional. “Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas”, confesó.
También hizo una autocrítica sobre la manera en que afrontó aquella situación cuando recién comenzaba su carrera. “Me daban ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba. Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa”, reconoció.
Con cada intervención dentro del reality, Flor Vigna demuestra que no le teme a la exposición. Una anécdota insólita, un comentario picante o una reflexión sobre su carrera pueden convertirse rápidamente en tema de conversación.
Desde México, la artista continúa sumando capítulos a su historia mediática y, con su particular manera de contar experiencias que muchos prefieren mantener en privado, vuelve a instalarse en el centro de la escena.