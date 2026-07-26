“Esto me huele mal”: Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

Resumen para apurados
- Flor Vigna reveló en un streaming en México cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani tras hallar mensajes comprometedores en su teléfono.
- Ocurrió durante un viaje en camioneta cuando Vigna vio una notificación de Siciliani. Al revisar el celular, halló chats borrados y encaró al actor, quien negó el engaño.
- La confesión reaviva uno de los escándalos más mediáticos de la farándula argentina, exponiendo los motivos reales del quiebre definitivo de la pareja de artistas.
Flor Vigna confesó detalles sobre el final de su relación con Luciano Castro durante un programa de streaming en México. La cantante recordó el episodio donde confirmó sus dudas sobre la supuesta traición del actor con Griselda Siciliani. Esta revelación pública reavivó una de las polémicas más mediáticas de la farándula argentina en los últimos tiempos.
El quiebre sentimental ocurrió tras un período de convivencia y proyectos compartidos entre ambos artistas. Durante la entrevista, la joven explicó que el engaño tuvo una gran repercusión nacional debido a la fama de los protagonistas involucrados. El relato detallado expone el momento exacto en que la confianza desapareció por completo dentro de la pareja.
El momento en que Flor Vigna comenzó a sospechar de la fidelidad de Luciano Castro
Todo comenzó durante un viaje compartido donde la artista ocupaba el lugar del acompañante en el vehículo. En ese contexto, una notificación inesperada apareció en la pantalla del teléfono del actor y captó su atención de inmediato. La cantante recordó aquel instante con precisión: “Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica, decía ‘jaja qué lindo’. Me quedé ahí y dije: ‘Esto me huele mal’”.
La situación generó un impulso desconocido para ella hasta ese día en su vida sentimental. Tras observar esa interacción, decidió romper su regla personal y explorar el contenido del dispositivo móvil del hombre. Respecto a esta acción, la bailarina y cantante aclaró: “Me tenté y le revisé el celular, cosa que no había hecho nunca. Había muchos mensajes borrados. La exponía ella, porque le decía ‘soñé con vos’ y esto que lo otro, pero él había borrado sus mensajes. Los de ella no. Muy de infiel”.
Confrontación y justificaciones en la pareja
El descubrimiento provocó una reacción inmediata por parte de Castro ante el cambio de actitud de su pareja. La cantante enfrentó al actor y admitió su proceder para obtener respuestas claras sobre el vínculo con la otra mujer. Ella describió el diálogo de la siguiente manera: “Después me dijo: ‘¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?’. Y le dije: ‘Bueno, cometí el error de revisar tu celular y vi esto’”.
Ante la evidencia presentada, el protagonista de novelas intentó desestimar la gravedad de los hechos con una excusa profesional. Él aseguró que la destinataria de los mensajes era simplemente una colega de trabajo sin importancia afectiva. Sobre este punto, la joven recordó: “Él me dijo: ‘No, te juro que es una compañera, que nada que ver’”. A pesar de las palabras del actor, la artista confió en su percepción interna: “Yo no tengo el perfil de una mina celosa. No he revisado nunca un celular. Simplemente en ese momento vi ese mensaje y una tiene un olfato, una intuición”.