“Esto me huele mal”: Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

Ante la evidencia presentada, el protagonista de novelas intentó desestimar la gravedad de los hechos con una excusa profesional. Él aseguró que la destinataria de los mensajes era simplemente una colega de trabajo sin importancia afectiva. Sobre este punto, la joven recordó: “Él me dijo: ‘No, te juro que es una compañera, que nada que ver’”. A pesar de las palabras del actor, la artista confió en su percepción interna: “Yo no tengo el perfil de una mina celosa. No he revisado nunca un celular. Simplemente en ese momento vi ese mensaje y una tiene un olfato, una intuición”.