"Nos pidió cocaína porque se le había acabado": dos trabajadoras sexuales revelaron detalles de las últimas horas de Liam Payne

Aldana Serrano, de 32 años, y Lucila Goitea, de 29, revisaban la interminable lista de publicaciones en Instagram en un acto de evasión, tras la caótica jornada que habían soportado. Desanimadas por la promesa de un pago de U$S 5.000 que no ocurrió, debieron volver a sus casas tras lidiar con un hombre errático que había manifestado episodios de rabia y consumido una elevada dosis de sustancias. Agotadas, siguieron recorriendo aquel panel sin fin de contenidos hasta que la noticia las desencajó por completo: Liam Payne, el cantante con el que habían tenido sexo, a quien le habían reclamado el dinero y que, tras echarlas, les pidió perdón de rodillas, había muerto al caer desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur. Aquellas dos trabajadoras sexuales eran dos de las últimas personas que lo habían visto con vida.