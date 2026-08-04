"Nos pidió cocaína porque se le había acabado": dos trabajadoras sexuales revelaron detalles de las últimas horas de Liam Payne
Las declaraciones judiciales de las dos mujeres que acompañaron al ex One Direction horas antes de su trágica muerte en Palermo echan luz sobre los momentos de tensión, el consumo de sustancias, la fallida negociación por un pago y el posterior desenlace que conmocionó al mundo de la música.
Resumen para apurados
- Dos trabajadoras sexuales declararon ante la Justicia sobre las últimas horas de Liam Payne antes de morir el 16 de octubre en Palermo, revelando agresiones y consumo de drogas.
- El músico contrató a las mujeres, pero fallas en el pago generaron violencia y destrozos en la habitación. Ellas se retiraron una hora antes de que él cayera desde el balcón.
- Los testimonios son clave para que la fiscalía esclarezca el estado mental del artista y la secuencia de hechos previa a su trágico fallecimiento en la causa judicial.
Los percances con los trámites de su visa obligaron a Liam Payne a prolongar su visita a la Argentina, país en el que había disfrutado de los shows de su antiguo compañero y amigo Niall Horan, además de tomarse un tiempo de descanso. Pero aquella demora se convirtió en la antesala de un suceso más trágico, marcado por el consumo de drogas, ataques de ira, promesas de pagos incumplidas y encuentros con trabajadoras sexuales que se convertirían luego en las principales testigos de la muerte del ex One Direction el 16 de octubre de 2024.
Aldana Serrano, de 32 años, y Lucila Goitea, de 29, revisaban la interminable lista de publicaciones en Instagram en un acto de evasión, tras la caótica jornada que habían soportado. Desanimadas por la promesa de un pago de U$S 5.000 que no ocurrió, debieron volver a sus casas tras lidiar con un hombre errático que había manifestado episodios de rabia y consumido una elevada dosis de sustancias. Agotadas, siguieron recorriendo aquel panel sin fin de contenidos hasta que la noticia las desencajó por completo: Liam Payne, el cantante con el que habían tenido sexo, a quien le habían reclamado el dinero y que, tras echarlas, les pidió perdón de rodillas, había muerto al caer desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur. Aquellas dos trabajadoras sexuales eran dos de las últimas personas que lo habían visto con vida.
El primer contacto con el cantante
Antes de caer desde el tercer piso en la habitación del hotel de Palermo, Liam Payne vivió sus momentos más intensos cuando contrató a dos trabajadoras sexuales argentinas. Antes de marcharse del establecimiento, alrededor de las 16:00, ambas mujeres presenciaron el comportamiento errático del músico, quien murió 67 minutos después. Sus declaraciones juradas fueron publicadas por el diario británico Daily Mail, que reveló los detalles del cuarto, el presunto consumo de estupefacientes y el último arranque del artista antes de que se retiraran.
Según las declaraciones que se mantuvieron en reserva, Serrano y Goitea llegaron a CasaSur Palermo aproximadamente a las 11:30 de la mañana, luego de que el ex One Direction las contactara a través de un sitio de escorts donde ofrecían servicios “completos”, fetiches varios, con videos y books de fotos exuberantes y a cara descubierta, bajo alias como “Stefy”, “María Emilia” o “Julieta”. Las dos mujeres, madres solteras, se desempeñaban en el negocio desde hacía más de un año. Viven con sus familias en las afueras de Buenos Aires, ejercen como empresaria y peluquera, y declararon que laboraban como acompañantes "de vez en cuando".
Fotos, identidades y las primeras complicaciones con el pago
Las declaraciones se realizaron después de que Serrano y Goitea pasaran sus últimas horas con él y prestaron juramento bajo pena de perjurio esa misma noche. Se convirtieron en “testigos clave”, en muchos sentidos las más importantes del caso. Su testimonio fue redactado en papel con membrete oficial de la fiscalía de Marcelo Roma. En él, Serrano declaró a los investigadores: “Liam me contactó hoy (16 de octubre de 2024) alrededor de las 11 de la mañana a través de WhatsApp. Todo el tiempo me habló en inglés. Me dijo quién era y me envió un material audiovisual suyo. La filmación no era reciente, era él cantando. También me envió fotos que se tomó mientras estaba en la cama, antes de que llegáramos”.
En ese momento, el cantante les dio el nombre de su hotel y les ofreció U$S 5.000 para que pasaran el día con él. Pero cuando Serrano llamó para verificar la información —algo que siempre hacía por seguridad—, le dijeron que Liam Payne no estaba alojado allí. Añadió que el músico les había dado otro alias, que no recordaba. Sin embargo, realizaron una videollamada donde el artista constató su identidad y les advirtió que les enviaría un auto para trasladarlas. En 15 minutos, un vehículo del hotel llegó al departamento y las llevó a CasaSur, donde arribaron cerca de las 11:30.
La tensión en la habitación 310
El personal de recepción les pidió a las mujeres sus documentos de identidad antes de permitirles subir a la habitación número 310. Tomaron fotos de los registros de ambas y esas instantáneas se convirtieron en la principal pista que la policía siguió para localizarlas tras la muerte del cantante. Aldana afirmó: “Estaba solo en su habitación. Nos saludó cordialmente y le pedí el pago. Intentamos comunicarnos, pero fue difícil porque él solo hablaba inglés y yo solo español”.
Al final, utilizaron una aplicación de traducción en el teléfono. Liam quería pagar en dólares mediante una transferencia bancaria internacional, algo que las chicas —que preferían el pago en efectivo o con tarjeta de crédito— no estaban preparadas para recibir. Goitea contó: “Quería pagarnos por transferencia bancaria. Como ninguna de las dos tenía una cuenta en dólares, nos preguntó si teníamos PayPal. No lo teníamos y no pudimos descargarlo en ese momento”.
Un espiral fuera de control y violencia
Además del visado en trámite y la reciente partida de su novia Kate Cassidy hacia Miami dos días antes —quien junto a su amigo Roger Nores lo habían acompañado durante un tramo sobrio de su estadía—, la distancia de su hijo Bear, de siete años (fruto de su relación con Cheryl Cole), sobrevoló aquellas horas finales en Buenos Aires. Solitario, en una plena espiral de recaída y tras haber sido desalojado de otro hotel por disturbios, Payne recurrió al alcohol y a sustancias en el CasaSur de Palermo, donde convocó a Serrano y Goitea.
El clima dentro de la habitación 310 alternó entre momentos de calma y episodios de extrema tensión. Las testigos relataron que el ex One Direction les pidió champán y dos botellas de whisky Johnnie Walker Black Label, mientras consumía metanfetaminas y cocaína utilizando trozos de papel de aluminio.
Aunque mantuvieron un encuentro íntimo de forma consensuada y con protección, los problemas comenzaron a la hora de abonar los U$S 5.000 pactados. Al carecer las involucradas de cuentas bancarias en dólares o la aplicación PayPal para recibir una transferencia internacional, la negociación encalló.
El Rolex destruido y un inesperado pedido de perdón
En medio del descontento, la estrella intentó saldar la deuda ofreciendo su reloj Rolex de oro —valuado en 30.000 libras—, pero ante el rechazo de las mujeres, la situación escaló violentamente. "Le dijimos que solo queríamos el monto, así que lo tomó y lo destrozó. Nos dijo que no le importaba el pago y que podía conseguir diez iguales", detalló Lucila Goitea en la causa. "Nos pidió cocaína porque se le había acabado. Se notaba que había estado consumiendo antes de que llegáramos. No consumió nada delante de nosotras, solo bebió whisky", relató Serrano. Acto seguido, en un ataque de furia y tras intentar conseguir más droga sin éxito, Payne le asestó tres puñetazos al televisor de la habitación hasta romper la pantalla.
Abrumadas, las acompañantes decidieron marcharse, lo que provocó una drástica reacción del cantante. Payne las echó, pero luego las siguió tambaleándose hasta la planta baja. En el vestíbulo intervino personal del hotel, que intentó comunicarse con Nores para destrabar el pago, ofreciéndoles temporalmente U$S 300 que las chicas rechazaron. Tras una breve salida para comprar provisiones, las mujeres regresaron a buscar un neceser olvidado. Fue en ese segundo encuentro donde Liam cambió abruptamente de actitud.
El desenlace en CasaSur
"Subimos a la habitación y la bolsa estaba en la mesa. Fui al baño y lo oí disculpándose con Aldana. Se quitó la chaqueta, se arrodilló y me pidió disculpas. Nos pidió que nos quedáramos", recordó Goitea en su juramento. Fue en ese trance de vulnerabilidad donde el artista, según Serrano, empatizó desde la paternidad: "Me contó que él también tenía un hijo de siete años y que el dinero no lo hacía feliz".
A pesar del ruego de Payne para que no lo dejaran solo, Serrano y Goitea abandonaron definitivamente el establecimiento alrededor de las 16:00, dejando asentados sus datos en recepción. Lo que siguió fue el desenlace inminente: las cámaras del hotel registraron a Payne deambulando erráticamente, destruyendo su computadora portátil en el lobby y siendo trasladado semiconsciente a su habitación por empleados a las 16:54. Pocos minutos después, a las 17:07 y tras un desesperado llamado al 911 por parte del recepcionista, el músico caía al vacío desde 14 metros de altura, cerrando así los trágicos instantes finales sobre los que hoy las dos jóvenes argentinas echan luz definitiva.