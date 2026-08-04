Javier Milei: "La Argentina necesita 50 años de liberalismo para consolidar el cambio"

Al mismo tiempo, cuestionó decisiones políticas del exmandatario y señaló que la incorporación del diputado Miguel Ángel Pichetto a la fórmula presidencial en 2019 respondió a una estrategia de polarización con el peronismo. En ese contexto volvió a criticar a Cristina Kirchner. "Es una condenada. Está presa. ¿Qué va a hacer el Gobierno? No haber hecho nada y eso derivó en que vaya presa. En otros gobiernos se llevaron a la fórmula al protector porque le servía para polarizar", afirmó.