Javier Milei: "La Argentina necesita 50 años de liberalismo para consolidar el cambio"
El mandatario sostuvo que la transformación del país requiere continuidad más allá de su gestión. Además, habló de su relación con Mauricio Macri, respaldó a Luis Caputo y recordó cómo se enteró de su triunfo en el balotaje de 2023.
Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei sostuvo hoy en Argentina que el país necesita 50 años de ideas liberales para consolidar la transformación económica y política de su gestión.
- Durante el reportaje, respaldó al ministro Luis Caputo, se mostró dispuesto a reunirse con Mauricio Macri y recordó que Sergio Massa le confirmó su triunfo en el balotaje 2023.
- Las definiciones del mandatario marcan una visión de largo plazo para su proyecto económico y sugieren una posible recomposición política con el PRO para asegurar la continuidad.
Javier Milei afirmó que la transformación que impulsa su gobierno requiere varias décadas de continuidad de las ideas liberales y sostuvo que ese proceso trasciende su mandato. "Hacen falta 50 años de liberalismo, no de Milei", aseguró durante una entrevista, en la que también habló de su relación con Mauricio Macri, respaldó al ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y recordó cómo se enteró de su triunfo en el balotaje de 2023.
En el plano político, el mandatario dejó abierta la posibilidad de retomar el vínculo personal con el expresidente Macri. "No tendría problema en volver a comer milanesa con Macri", afirmó, con referencia a la relación que ambos mantenían antes de que surgieran diferencias políticas y estratégicas entre el PRO y La Libertad Avanza, consignó el diario "Ámbito".
"No estoy enojado con Macri. Sigo teniendo un gran afecto, un gran agradecimiento porque nos ha dado un apoyo muy importante y eso lo agradezco", expresó.
Milei también reconoció la influencia del fundador del PRO durante los primeros meses de su gestión y destacó algunos de los aprendizajes que obtuvo de esa relación. "Aprendí mucho de él. Uno toma lo que cree que le sirve y también está el proceso decisorio de uno. Hay muchas cosas de Macri que han sido de utilidad", sostuvo.
Al mismo tiempo, cuestionó decisiones políticas del exmandatario y señaló que la incorporación del diputado Miguel Ángel Pichetto a la fórmula presidencial en 2019 respondió a una estrategia de polarización con el peronismo. En ese contexto volvió a criticar a Cristina Kirchner. "Es una condenada. Está presa. ¿Qué va a hacer el Gobierno? No haber hecho nada y eso derivó en que vaya presa. En otros gobiernos se llevaron a la fórmula al protector porque le servía para polarizar", afirmó.
Luego agregó: "La lógica que tienen la gente que rodea a Macri no descarto que pueda pensar en esos términos".
En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a respaldar al ministro de Economía, Luis Caputo, al destacar la coordinación que mantienen en la conducción del programa económico. "Tengo una relación simbiótica con 'Toto'", afirmó sobre el titular del Palacio de Hacienda, uno de los principales referentes de su administración.
"Es una condenada. Está presa. ¿Qué va a hacer el Gobierno? No haber hecho nada y eso derivó en que vaya presa. En otros gobiernos se llevaron a la formula al protector porque le servía para polarizar", cuestionó luego de criticar a Cristina Fernández de Kirchner.
Finalmente, el mandatario libertario recordó cómo vivió la noche del balotaje de 2023 y reveló que supo de su triunfo antes de la difusión oficial de los resultados. "Me enteré por Massa que era presidente", relató.
Según explicó, se encontraba en el hotel Libertador, en Capital Federal, "rezando con un grupo de rabinos" cuando recibió el llamado telefónico de Sergio Massa, quien le anticipó que saldría públicamente a reconocer la derrota antes de que se conocieran los resultados definitivos.
Si lo deseas, también puedo proponer un título y sumario con foco en la definición de Milei sobre los "50 años de liberalismo" o, alternativamente, en el reencuentro con Macri.