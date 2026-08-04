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Brownie fit de chocolate y banana: la receta sin harinas, rápida y económica

Una alternativa nutritiva que reemplaza los ingredientes tradicionales por banana madura y cacao puro.

Brownie fit de chocolate y banana: la receta sin harinas, rápida y económica
Fuente: Dulces Diabéticos (pagina web)
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • La chef Marta Verona difundió una receta de brownie de banana y cacao sin harina ni azúcar, elaborada en sartén para ofrecer una opción de postre rápido y saludable.
  • La preparación sustituye la harina por bananas maduras y se cocina en sartén en solo siete minutos, modificando la versión tradicional de la repostería comercial.
  • La propuesta busca responder a la creciente demanda de alternativas nutritivas que facilitan el cuidado personal sin renunciar al consumo de repostería cotidiana.
Resumen generado con IA

El brownie representa una de las alternativas reposteras de mayor aceptación generalizada debido a su textura densa, humedad y acentuado sabor a cacao. Dicha preparación consolidó su presencia tanto en el ámbito de la pastelería comercial como en la elaboración familiar cotidiana.

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No obstante, la cocinera Marta Verona, consagrada en el certamen MasterChef 6 en España, transformó la formulación tradicional mediante una variante nutritiva. Esta propuesta prescinde de ingredientes como harinas refinadas o azúcares añadidos, logrando un proceso ágil que omite el uso del horno.

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Cómo hacer el brownie de banana y chocolate

Esta alternativa gastronómica se adapta a las exigencias de quienes priorizan el cuidado personal sin sacrificar el disfrute del paladar. El pilar de esta formulación reside en sustituir la harina refinada y el endulzante habitual por bananas maduras, incorporando además cacao puro en la mezcla.

Asimismo, la cocción mediante sartén simplifica la elaboración de forma notable. Esta técnica representa una opción rápida y conveniente, resultando perfecta tanto para evitar el encendido del horno como para optimizar el tiempo en la cocina.

Ingredientes

  • 2 bananas grandes maduras
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas soperas de cacao puro en polvo
  • 1 cucharadita de levadura química
  • Trocitos de chocolate 70% para decorar
  • Un puñado de nueces para decorar
  • 1 cucharadita de canela o esencia de vainilla (opcional)

Mezclado de componentes: Con un procesador o batidora, integre las bananas junto con los huevos, el cacao, el polvo de hornear y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación uniforme y líquida.

Inicio de la cocción: Vierta la mezcla dentro de una sartén antiadherente previamente pincelada con materia grasa. Cocine a llama mínima manteniendo el recipiente tapado.

Incorporación de agregados: Una vez que la preparación adquiera consistencia y firmeza, distribuya las nueces picadas junto con los trozos de chocolate. Cubra nuevamente el recipiente.

Finalización: Tras unos 7 minutos de cocción, al verificar que la superficie se encuentra completamente sólida, el postre queda listo para su consumo.

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