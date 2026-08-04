Brownie fit de chocolate y banana: la receta sin harinas, rápida y económica

Resumen para apurados
- La chef Marta Verona difundió una receta de brownie de banana y cacao sin harina ni azúcar, elaborada en sartén para ofrecer una opción de postre rápido y saludable.
- La preparación sustituye la harina por bananas maduras y se cocina en sartén en solo siete minutos, modificando la versión tradicional de la repostería comercial.
- La propuesta busca responder a la creciente demanda de alternativas nutritivas que facilitan el cuidado personal sin renunciar al consumo de repostería cotidiana.
El brownie representa una de las alternativas reposteras de mayor aceptación generalizada debido a su textura densa, humedad y acentuado sabor a cacao. Dicha preparación consolidó su presencia tanto en el ámbito de la pastelería comercial como en la elaboración familiar cotidiana.
No obstante, la cocinera Marta Verona, consagrada en el certamen MasterChef 6 en España, transformó la formulación tradicional mediante una variante nutritiva. Esta propuesta prescinde de ingredientes como harinas refinadas o azúcares añadidos, logrando un proceso ágil que omite el uso del horno.
Cómo hacer el brownie de banana y chocolate
Esta alternativa gastronómica se adapta a las exigencias de quienes priorizan el cuidado personal sin sacrificar el disfrute del paladar. El pilar de esta formulación reside en sustituir la harina refinada y el endulzante habitual por bananas maduras, incorporando además cacao puro en la mezcla.
Asimismo, la cocción mediante sartén simplifica la elaboración de forma notable. Esta técnica representa una opción rápida y conveniente, resultando perfecta tanto para evitar el encendido del horno como para optimizar el tiempo en la cocina.
Ingredientes
- 2 bananas grandes maduras
- 2 huevos
- 3 cucharadas soperas de cacao puro en polvo
- 1 cucharadita de levadura química
- Trocitos de chocolate 70% para decorar
- Un puñado de nueces para decorar
- 1 cucharadita de canela o esencia de vainilla (opcional)
Mezclado de componentes: Con un procesador o batidora, integre las bananas junto con los huevos, el cacao, el polvo de hornear y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación uniforme y líquida.
Inicio de la cocción: Vierta la mezcla dentro de una sartén antiadherente previamente pincelada con materia grasa. Cocine a llama mínima manteniendo el recipiente tapado.
Incorporación de agregados: Una vez que la preparación adquiera consistencia y firmeza, distribuya las nueces picadas junto con los trozos de chocolate. Cubra nuevamente el recipiente.
Finalización: Tras unos 7 minutos de cocción, al verificar que la superficie se encuentra completamente sólida, el postre queda listo para su consumo.