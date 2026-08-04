Ctera: "La frase que más se escucha en la sala de maestros es no llego a fin de mes"

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) afirmó que el paro nacional docente realizado este lunes tuvo un "altísimo acatamiento" en todo el país y estuvo acompañado por movilizaciones en distintas provincias. En el centro del reclamo volvió a ubicarse la crisis salarial, la pérdida del poder adquisitivo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional en 2024.