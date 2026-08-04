Ctera: "La frase que más se escucha en la sala de maestros es no llego a fin de mes"

Resumen para apurados
- CTERA realizó un paro nacional docente este lunes en Argentina y marchó al Ministerio de Economía en reclamo de paritarias, restitución del FONID y aumentos salariales.
- La protesta surge tras la quita del FONID en 2024 y el deterioro del salario real a mínimos en 20 años, generando marcadas desigualdades salariales entre las provincias.
- CTERA ratificó la continuidad del plan de lucha y advirtió con nuevas medidas de fuerza si el Gobierno nacional no convoca a paritarias ni responde a las demandas.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) afirmó que el paro nacional docente realizado este lunes tuvo un "altísimo acatamiento" en todo el país y estuvo acompañado por movilizaciones en distintas provincias. En el centro del reclamo volvió a ubicarse la crisis salarial, la pérdida del poder adquisitivo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional en 2024.
La principal concentración se realizó frente al Ministerio de Economía, donde CTERA marchó junto con CONADU, CONADU Histórica y ATE para exigir una recomposición salarial, mayor financiamiento para la educación pública y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
"No llego a fin de mes": el reclamo que resume la situación docente
Durante el acto central, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, describió el escenario que atraviesan los trabajadores de la educación.
"La frase que más se escucha en la sala de maestros es 'no llego a fin de mes'. También se escucha: '¿Cuántas horas más puedo agarrar para pagar el alquiler y las expensas?'", expresó.
La dirigente sostuvo además que las escuelas enfrentan un fuerte deterioro y denunció el impacto social de la crisis económica.
"Vemos escuelas con comedores desbordados, estudiantes con hambre y un aumento de situaciones de extrema vulnerabilidad", afirmó.
Salarios docentes: fuertes diferencias entre provincias
El reclamo salarial se desarrolla en un contexto de marcadas desigualdades entre las jurisdicciones.
Según el último informe oficial sobre salarios docentes, el sueldo bruto promedio para un maestro de grado con diez años de antigüedad y jornada simple alcanzó los $1.199.964.
Sin embargo, las diferencias son significativas:
Neuquén: $2.296.123
Santa Cruz: $1.818.697
Tierra del Fuego: $1.561.921
Córdoba: $1.447.030
Santa Fe: $1.353.706
Salta: $1.248.348
Tucumán: $1.014.449
Mendoza: $909.947
Misiones: $878.935
Además, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) indicó que el salario real docente se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 20 años.
El FONID vuelve al centro del conflicto
Uno de los principales reclamos sindicales es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente salarial financiado históricamente por la Nación que representaba entre el 8% y el 15% del ingreso docente, según la provincia.
Tras su eliminación, varias jurisdicciones implementaron mecanismos propios para compensar parcialmente esa pérdida.
Entre ellas se encuentran:
Neuquén
Tierra del Fuego
Entre Ríos (con el FOPID)
Córdoba
Formosa
San Luis
Sin embargo, desde CTERA sostienen que esas soluciones provinciales no alcanzan para compensar la pérdida salarial generada por la eliminación del fondo nacional.
CTERA cuestionó el ajuste educativo
Durante su discurso, Alesso también criticó el recorte de programas educativos nacionales y la reducción de las becas Progresar.
"La ayuda que antes servía para pagar el colectivo, las fotocopias o los libros hoy prácticamente desapareció", aseguró.
La dirigente también recordó que el 82% de quienes integran la docencia son mujeres y señaló que, según una encuesta del gremio, más del 70% constituye el principal sostén económico de sus hogares.
El gremio ratificó el plan de lucha
Al finalizar la jornada, CTERA difundió un documento en el que aseguró que el paro reflejó "el profundo malestar" del sector frente al ajuste sobre la educación pública.
Entre los principales reclamos figuran:
Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente.
Aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.
Restitución del FONID.
Envío de fondos nacionales a las provincias.
Nueva Ley de Financiamiento Educativo.
Defensa de las jubilaciones docentes.
Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
La organización sindical adelantó que continuará con su plan de lucha y no descartó nuevas medidas de fuerza si no hay respuestas por parte del Gobierno nacional.