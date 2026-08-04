SociedadEducación

Ctera: "La frase que más se escucha en la sala de maestros es no llego a fin de mes"

El gremio aseguró que el paro nacional tuvo un alto acatamiento y advirtió que el salario docente perdió poder adquisitivo. También exigió la convocatoria a la paritaria nacional y cuestionó el ajuste en educación.

TERA denunció la crisis salarial docente y reavivó el conflicto por el FONID
TERA denunció la crisis salarial docente y reavivó el conflicto por el FONID MundoGremial.com
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • CTERA realizó un paro nacional docente este lunes en Argentina y marchó al Ministerio de Economía en reclamo de paritarias, restitución del FONID y aumentos salariales.
  • La protesta surge tras la quita del FONID en 2024 y el deterioro del salario real a mínimos en 20 años, generando marcadas desigualdades salariales entre las provincias.
  • CTERA ratificó la continuidad del plan de lucha y advirtió con nuevas medidas de fuerza si el Gobierno nacional no convoca a paritarias ni responde a las demandas.
Resumen generado con IA

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) afirmó que el paro nacional docente realizado este lunes tuvo un "altísimo acatamiento" en todo el país y estuvo acompañado por movilizaciones en distintas provincias. En el centro del reclamo volvió a ubicarse la crisis salarial, la pérdida del poder adquisitivo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional en 2024.

La principal concentración se realizó frente al Ministerio de Economía, donde CTERA marchó junto con CONADU, CONADU Histórica y ATE para exigir una recomposición salarial, mayor financiamiento para la educación pública y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

"No llego a fin de mes": el reclamo que resume la situación docente

Durante el acto central, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, describió el escenario que atraviesan los trabajadores de la educación.

"La frase que más se escucha en la sala de maestros es 'no llego a fin de mes'. También se escucha: '¿Cuántas horas más puedo agarrar para pagar el alquiler y las expensas?'", expresó.

La dirigente sostuvo además que las escuelas enfrentan un fuerte deterioro y denunció el impacto social de la crisis económica.

"Vemos escuelas con comedores desbordados, estudiantes con hambre y un aumento de situaciones de extrema vulnerabilidad", afirmó.

Salarios docentes: fuertes diferencias entre provincias

El reclamo salarial se desarrolla en un contexto de marcadas desigualdades entre las jurisdicciones.

Según el último informe oficial sobre salarios docentes, el sueldo bruto promedio para un maestro de grado con diez años de antigüedad y jornada simple alcanzó los $1.199.964.

Sin embargo, las diferencias son significativas:

Neuquén: $2.296.123

Santa Cruz: $1.818.697

Tierra del Fuego: $1.561.921

Córdoba: $1.447.030

Santa Fe: $1.353.706

Salta: $1.248.348

Tucumán: $1.014.449

Mendoza: $909.947

Misiones: $878.935

Además, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) indicó que el salario real docente se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 20 años.

El FONID vuelve al centro del conflicto

Uno de los principales reclamos sindicales es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente salarial financiado históricamente por la Nación que representaba entre el 8% y el 15% del ingreso docente, según la provincia.

Tras su eliminación, varias jurisdicciones implementaron mecanismos propios para compensar parcialmente esa pérdida.

Entre ellas se encuentran:

Neuquén

Tierra del Fuego

Entre Ríos (con el FOPID)

Córdoba

Formosa

San Luis

Sin embargo, desde CTERA sostienen que esas soluciones provinciales no alcanzan para compensar la pérdida salarial generada por la eliminación del fondo nacional.

CTERA cuestionó el ajuste educativo

Durante su discurso, Alesso también criticó el recorte de programas educativos nacionales y la reducción de las becas Progresar.

"La ayuda que antes servía para pagar el colectivo, las fotocopias o los libros hoy prácticamente desapareció", aseguró.

La dirigente también recordó que el 82% de quienes integran la docencia son mujeres y señaló que, según una encuesta del gremio, más del 70% constituye el principal sostén económico de sus hogares.

El gremio ratificó el plan de lucha

Al finalizar la jornada, CTERA difundió un documento en el que aseguró que el paro reflejó "el profundo malestar" del sector frente al ajuste sobre la educación pública.

Entre los principales reclamos figuran:

Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente.

Aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.

Restitución del FONID.

Envío de fondos nacionales a las provincias.

Nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Defensa de las jubilaciones docentes.

Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

La organización sindical adelantó que continuará con su plan de lucha y no descartó nuevas medidas de fuerza si no hay respuestas por parte del Gobierno nacional.

Temas Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los docentes lanzan un plan de lucha desde el lunes: habrá paro nacional, trabajo a reglamento y movilizaciones

Los docentes lanzan un plan de lucha desde el lunes: habrá paro nacional, trabajo a reglamento y movilizaciones

Dónde estudiar programación a distancia desde Tucumán: opciones con título oficial

Dónde estudiar programación a distancia desde Tucumán: opciones con título oficial

Gabriela Dueñas: Los docentes están formados con manuales de hace 30 años para enseñar a niños del siglo XXI

Gabriela Dueñas: "Los docentes están formados con manuales de hace 30 años para enseñar a niños del siglo XXI"

Lo más popular
Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja
1

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
2

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio
3

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía
4

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: No puede haber chispazos ni internas
5

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
2

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas
3

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
4

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?
5

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

Más Noticias
Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

¿Cuándo llegan las heladas al país? El día exacto de la semana en que cambiará el tiempo en la Argentina

¿Cuándo llegan las heladas al país? El día exacto de la semana en que cambiará el tiempo en la Argentina

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Prefectura intimó a más de 500 trabajadores a retomar sus tareas y advirtió sobre sanciones disciplinarias y penales

Prefectura intimó a más de 500 trabajadores a retomar sus tareas y advirtió sobre sanciones disciplinarias y penales

Cómo estará el tiempo este martes 4 de agosto en Yerba Buena

Cómo estará el tiempo este martes 4 de agosto en Yerba Buena

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: No puede haber chispazos ni internas

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al Globo

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

Comentarios