Gabriela Dueñas: "Los docentes están formados con manuales de hace 30 años para enseñar a niños del siglo XXI"

Dueñas comparó la irrupción de las nuevas tecnologías con la llegada de la imprenta, un quiebre histórico frente al cual buena parte de los adultos actúa como si los estudiantes de hoy fueran exactamente igual a los de generaciones anteriores. Consultada sobre países que optaron por prohibir el uso de pantallas, se despegó de esa vía. “No creo en las prohibiciones; sabemos que exacerban el deseo por lo prohibido, y más en adolescentes. Pero es necesario una regulación de parte de los Estados, porque cuando este fenómeno impacta en el ámbito familiar o escolar desborda a los adultos”, subrayó. Y añadió que luego debe trabajarse con las familias, los docentes y los adultos a cargo.