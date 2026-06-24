El hijo de Liam Payne heredará una fortuna millonaria: de cuánto es el patrimonio del ex One Direction

Resumen para apurados
- Bear Grey Payne, de 9 años, fue designado único heredero de la fortuna de 29 millones de dólares de su padre, el ex One Direction Liam Payne, tras su muerte en octubre de 2024.
- La mayor parte de los bienes quedará resguardada en un fideicomiso hasta que Bear cumpla 18 años, bajo la administración de su madre, Cheryl Cole, y el abogado Richard Bray.
- Esta decisión judicial asegura el futuro financiero del hijo del cantante, mientras concluyen los trámites legales y pericias en torno al trágico fallecimiento de Liam Payne.
Bear Grey Payne, el hijo de Liam Payne y la cantante británica Cheryl Cole, fue designado como el único heredero del patrimonio del exintegrante de One Direction, fallecido en octubre de 2024. La información surge de documentos judiciales a los que accedió la revista People.
El niño, de 9 años, heredará una fortuna valuada en aproximadamente 29 millones de dólares. Sin embargo, la mayor parte del dinero permanecerá resguardada en un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad.
Cómo se administrará la herencia de Liam Payne
De acuerdo con la documentación judicial, Bear solo podrá acceder a una parte de la herencia durante su infancia, mientras que el resto quedará protegido en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años.
La administración del patrimonio quedó a cargo de Cheryl Cole, expareja del artista y madre del niño, junto con el abogado Richard Bray, quienes fueron designados como responsables de gestionar los bienes del cantante.
La muerte de Liam Payne en Buenos Aires
Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde un tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Las pericias toxicológicas determinaron que el músico había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de su fallecimiento.
Por su parte, la autopsia concluyó que la muerte fue consecuencia de un politraumatismo con hemorragias internas y externas provocadas por la caída. Los investigadores también señalaron que el cantante no realizó movimientos reflejos para protegerse durante el impacto.
La Fiscalía argentina indicó que las lesiones eran compatibles con una caída desde altura y descartó que existieran signos de lesiones autoinfligidas o de la intervención de terceras personas.