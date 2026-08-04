El mercado de pases de Boca: dos salidas le abren la puerta a un nuevo refuerzo

Boca continúa moviéndose en el mercado de pases y consiguió extender el plazo para incorporar refuerzos gracias a la salida de dos futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta por Rodolfo Arruabarrena. Con esos cupos liberados, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme volvió a enfocarse en la búsqueda de un centrodelantero.