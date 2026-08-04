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El mercado de pases de Boca: dos salidas le abren la puerta a un nuevo refuerzo

Marcelo Saracchi e Iker Zufiaurre dejarán el club y Juan Román Riquelme buscará aprovechar los cupos para incorporar un delantero.

MERCADO. Boca liberó dos cupos con las salidas de Marcelo Saracchi e Iker Zufiaurre y volvió a acelerar la búsqueda de un delantero.
MERCADO. Boca liberó dos cupos con las salidas de Marcelo Saracchi e Iker Zufiaurre y volvió a acelerar la búsqueda de un delantero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca liberó cupos en Argentina tras acordar la salida de Saracchi y Zufiaurre, para que Riquelme pueda incorporar un delantero en este mercado.
  • Saracchi fue vendido al Houston Dynamo de la MLS y Zufiaurre cedido al Albion uruguayo. Ambos futbolistas no eran considerados por el cuerpo técnico.
  • Con estas bajas, la dirigencia aceleró la negociación por Ezequiel "Chimy" Ávila, agente libre tras su paso por Betis, para reforzar el ataque xeneize.
Resumen generado con IA

Boca continúa moviéndose en el mercado de pases y consiguió extender el plazo para incorporar refuerzos gracias a la salida de dos futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta por Rodolfo Arruabarrena. Con esos cupos liberados, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme volvió a enfocarse en la búsqueda de un centrodelantero.

La primera baja confirmada es la de Marcelo Saracchi, quien continuará su carrera en el Houston Dynamo de la MLS. El lateral uruguayo, que venía de jugar a préstamo en Celtic, firmará un contrato por tres temporadas tras la venta de un porcentaje de su ficha.

La segunda salida es la del juvenil Iker Zufiaurre, que fue cedido a préstamo a Albion de Uruguay sin opción de compra. Aunque tuvo algunos minutos en Primera División, no formaba parte de los planes del cuerpo técnico para la temporada.

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Riquelme insiste por un delantero

Con los nuevos cupos disponibles, Boca mantiene como prioridad la incorporación de un "9". Después de las negativas de David Romero y Luciano Gondou, la dirigencia volvió a poner la mira en Ezequiel "Chimy" Ávila, quien quedó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Betis.

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El delantero de 32 años ya estuvo en el radar del Xeneize en mercados anteriores. Formado en las inferiores del club y compañero de Leandro Paredes en las divisiones juveniles, aparece nuevamente como una de las principales alternativas para reforzar el ataque

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