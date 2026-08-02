Boca empató con Newells y el ciclo Arruabarrena sigue sin encontrar el despegue

El empate 2 a 2 frente a Newell's, en Rosario, volvió a dejar esa sensación. El equipo mostró probablemente sus mejores 45 minutos desde la llegada del "Vasco", dominó el primer tiempo, generó situaciones y se fue al descanso con una ventaja que incluso pudo haber sido mayor. Sin embargo, volvió a sufrir un bajón futbolístico en el complemento y necesitó reaccionar sobre el final para evitar una nueva derrota.