Boca empató con Newells y el ciclo Arruabarrena sigue sin encontrar el despegue
El "Xeneize" igualó 2 a 2 en Rosario después de estar en ventaja y de quedar abajo en el marcador. Mejoró en el primer tiempo, pero volvió a sufrir desconcentraciones y apenas rescató un punto gracias al gol de Alan Velasco.
Resumen para apurados
- Boca igualó 2-2 ante Newell's en Rosario por el torneo local. El Xeneize no pudo sostener su ventaja inicial debido a marcadas desconcentraciones en el segundo tiempo.
- Boca dominó la primera mitad con gol de Ascacíbar, pero la lepra lo dio vuelta. Un tanto agónico de Alan Velasco al minuto 81 evitó la derrota del equipo de Arruabarrena.
- El resultado refleja la irregularidad del ciclo Arruabarrena: muestra destellos de buen juego, pero carece de la estabilidad necesaria para despegar en el torneo.
Todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, pero hay una certeza que empieza a repetirse partido tras partido: Boca mejora por momentos, aunque sigue sin encontrar la estabilidad necesaria para transformar esas buenas sensaciones en resultados.
El empate 2 a 2 frente a Newell's, en Rosario, volvió a dejar esa sensación. El equipo mostró probablemente sus mejores 45 minutos desde la llegada del "Vasco", dominó el primer tiempo, generó situaciones y se fue al descanso con una ventaja que incluso pudo haber sido mayor. Sin embargo, volvió a sufrir un bajón futbolístico en el complemento y necesitó reaccionar sobre el final para evitar una nueva derrota.
El gol de Santiago Ascacíbar, de cabeza, a los 30 minutos del primer tiempo, reflejó el dominio que Boca había construido desde el inicio. Con Leandro Paredes como eje del juego, el despliegue de Leonel Flores por la derecha y un equipo mucho más adelantado en el campo, el visitante manejó el desarrollo y encontró espacios con facilidad.
Incluso antes del 1 a 0 había generado varias ocasiones claras, entre ellas un cabezazo de Miguel Merentiel que se estrelló en el travesaño. Pero el partido cambió por completo después del entretiempo.
Newell's adelantó sus líneas y encontró rápidamente el empate por intermedio de Matías Cóccaro. Apenas nueve minutos después, Luca Regiardo aprovechó una transición rápida y marcó el 2 a 1 que dejó a Boca nuevamente en una situación incómoda.
El golpe volvió a poner en evidencia uno de los problemas que el equipo todavía no consigue resolver: la dificultad para sostener durante los 90 minutos el funcionamiento mostrado en sus mejores pasajes.
El "Xeneize" logró sobreponerse y estuvo cerca de ganar
Arruabarrena reaccionó con los ingresos de Alan Velasco, Leandro Lozano y Milton Giménez. Boca recuperó algo de agresividad y encontró el empate a los 81 minutos, cuando Leonel Flores encabezó un contraataque que terminó con una asistencia de Tomás Aranda para la definición de Velasco.
En los minutos finales incluso estuvo más cerca de ganarlo que de perderlo. Aranda estrelló un remate en el palo y el propio Flores desperdició una ocasión clara en tiempo de descuento.
El empate terminó siendo justo por el desarrollo general, aunque volvió a dejar un sabor ambiguo.
Desde la llegada de Arruabarrena, Boca muestra señales positivas desde el juego, pero todavía no logra trasladarlas con continuidad al resultado. Y mientras el funcionamiento aparece por momentos y desaparece por otros, el equipo sigue sin despegar.