Pablo Moyano rechazó “en forma total” la reforma laboral y apuntó contra gobernadores del PJ

“Hoy hablé con uno de los secretarios generales de la CGT y me decía que faltan cuatro senadores para el rechazo total y el gobernador de Santa Cruz no daría los dos senadores. Seguramente seguirán charlando en algunos temas”, expresó Moyano, quien luego volvió a cuestionar al mandatario santacruceño: “Viene del movimiento obrero, una cosa de locos que un dirigente gremial dé los dos senadores para aprobar una reforma laboral que viene a sacarle un montón de derechos a los trabajadores”.