Pablo Moyano rechazó “en forma total” la reforma laboral y apuntó contra gobernadores del PJ

El dirigente camionero Pablo Moyano manifestó este martes su rechazo a la reforma laboral y cuestionó a los gobernadores peronistas que, según sostuvo, podrían facilitar su aprobación en el Congreso.
En diálogo con Futurock, el hijo de Hugo Moyano afirmó: “Rechazo en forma total la reforma laboral y hago responsable a los gobernadores del peronismo, que hoy están dando los votos para que se haga la reforma laboral como la está pidiendo el FMI”.
El secretario general adjunto de Camioneros se refirió al rol del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. En ese sentido, advirtió que “faltan cuatro senadores para el rechazo total” de la reforma y señaló que dos de esos votos corresponden a la provincia patagónica.
“Hoy hablé con uno de los secretarios generales de la CGT y me decía que faltan cuatro senadores para el rechazo total y el gobernador de Santa Cruz no daría los dos senadores. Seguramente seguirán charlando en algunos temas”, expresó Moyano, quien luego volvió a cuestionar al mandatario santacruceño: “Viene del movimiento obrero, una cosa de locos que un dirigente gremial dé los dos senadores para aprobar una reforma laboral que viene a sacarle un montón de derechos a los trabajadores”.
Asimismo, el sindicalista señaló que espera que la movilización prevista para este miércoles ejerza presión sobre los legisladores. “Esperemos que con la presión que ejerzamos mañana con los miles y miles de trabajadores que estemos en la calle recapaciten estos tipos y rechacen totalmente esta reforma laboral, que ya sabemos lo que pasó en los años '90 con la ley banelco de De la Rúa”, reclamó.