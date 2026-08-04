OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: cambiar la manera de pensar Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota? ¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial? Cartas de lectores: Cambio climático y Código urbanístico Cartas de lectores: Movilidad eléctrica y sustentable Los que siempre pierden en todas las guerras Ranking notas premium A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas A 20 años del crimen de “Betty”: nadie busca a la docente y la recompensa sigue siendo de $150.000 A 20 años del crimen de “Betty”: las huellas que dejó una investigación histórica Qué fue lo que pasó entre Zurita y Monteros, y por qué la Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres La tormenta perfecta de los delitos económicos