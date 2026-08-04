Salió de la cárcel el 9 de julio y un mes después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

Ruiz Triviño agregó: “Para lograr que el sujeto dejara de agredirla, la víctima tuvo que fingir estar muerta. Creyendo haber logrado su cometido, el acusado comenzó a cubrir el cuerpo de la mujer con ramas y otros elementos del lugar. En ese instante, la víctima intentó ocultar su teléfono celular, pero el agresor lo advirtió, le arrebató el aparato y volvió a atacarla a pedradas mientras ella permanecía inmóvil. Finalmente, tras arrastrar y ocultar la motocicleta entre la maleza, el individuo se dio a la fuga”.