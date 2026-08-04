Seguridad

Salió de la cárcel el 9 de julio y un mes después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

José "Lagarto" Díaz fue acusado de atacar a una joven en Santa Lucía. La víctima sufrió fractura de siete costillas y ambos brazos.

Centro Judicial Monteros, en Tucumán.
Centro Judicial Monteros, en Tucumán.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

José “Lagarto” Díaz salió de la cárcel el 9 de julio pasado después de haber cumplido una condena de siete años por abusar de una menor. Antes de que transcurriera un mes en libertad, volvió a quedar detenido, acusado de cometer otro ataque sexual e intentar asesinar a la víctima.

El caso se registró el 21 de julio en la localidad de Santa Lucía, al suroeste de la capital tucumana. Los habitantes de la zona se movilizaron tras conocerse el hecho y comenzaron a reclamar la detención del sospechoso. El acusado permaneció oculto en distintos lugares hasta que finalmente fue capturado.

El ataque sexual fue investigado por la fiscala María Eugenia Posse, del Centro Judicial Monteros. Durante una audiencia, la auxiliar de fiscal Agustina Ruiz Triviño detalló la acusación en contra de Díaz. Según las primeras averiguaciones, ambos se conocían y el imputado le habría pedido a la joven que lo acercara hasta un lugar cercano, solicitud que ella aceptó.

Al llegar a la altura del puente sobre el río Santa Lucía, Díaz le exigió que detuviera la marcha. Tras descender de la motocicleta, le propinó un golpe de puño en el rostro y la obligó a volver a subir al rodado. Luego, mediante amenazas, le ordenó que tomara un camino de ripio hasta una zona cubierta por abundante vegetación.

“En ese sitio, y al constatar que no sería descubierto por nadie, el imputado volvió a golpear a la víctima y la arrojó al suelo. En medio de amenazas de muerte, la sometió sexualmente. La víctima resistió hasta que el agresor tomó una piedra y comenzó a golpearla. Con claras intenciones de quitarle la vida, la atacó brutalmente en distintas partes del cuerpo”, señaló la representante del Ministerio Público.

Ruiz Triviño agregó: “Para lograr que el sujeto dejara de agredirla, la víctima tuvo que fingir estar muerta. Creyendo haber logrado su cometido, el acusado comenzó a cubrir el cuerpo de la mujer con ramas y otros elementos del lugar. En ese instante, la víctima intentó ocultar su teléfono celular, pero el agresor lo advirtió, le arrebató el aparato y volvió a atacarla a pedradas mientras ella permanecía inmóvil. Finalmente, tras arrastrar y ocultar la motocicleta entre la maleza, el individuo se dio a la fuga”.

Producto del salvaje ataque, la víctima sufrió la fractura de siete costillas y de ambos brazos. Recientemente fue intervenida quirúrgicamente para que le colocaran clavos en uno de ellos y deberá ser sometida a una operación similar en la otra extremidad.

Por último, Ruiz Triviño decidió imputarlo por abuso sexual con acceso carnal, tentativa de femicidio agravado y robo simple por la sustracción del celular. Además, solicitó que se le dictara prisión preventiva por seis meses. El juez interviniente aceptó parcialmente el planteo. No se opuso a la formulación de cargos ni a que continuara detenido durante el proceso, pero dispuso que la medida de coerción se extendiera por tres meses.

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