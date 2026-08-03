Una leyenda de Fiorentina cuestionó la llegada de Franco Mastantuono: "No sé si tiene las cualidades"
Giovanni Galli, histórico arquero del club italiano, puso en duda el posible fichaje del argentino y aseguró que la "Viola" no debe ser un trampolín para su carrera. El préstamo desde Real Madrid está cada vez más cerca.
Resumen para apurados
- Giovanni Galli, exarquero de la Fiorentina, cuestionó la inminente llegada a préstamo del volante argentino Franco Mastantuono desde Real Madrid por dudar de sus condiciones.
- El juvenil de 18 años busca rodaje en Italia tras perder espacio en el Real Madrid. La cesión no incluirá opción de compra, pese al previo elogio de otra leyenda, Daniel Bertoni.
- Mastantuono enfrentará la presión en Serie A para consolidarse y demostrar su valía, mientras busca recuperar el nivel que motivó su millonario traspaso desde River Plate.
Franco Mastantuono todavía no fue presentado oficialmente en Fiorentina, pero ya quedó en el centro de una fuerte polémica en Italia. Mientras las negociaciones para que el volante argentino llegue a préstamo desde Real Madrid avanzan, una de las máximas leyendas de la "Viola" cuestionó públicamente la incorporación y sembró dudas sobre el impacto que podría tener en el equipo.
El autor de las críticas fue Giovanni Galli, histórico arquero de Fiorentina entre 1977 y 1986, donde disputó más de 300 partidos. Además de su extensa trayectoria en el club, integró la selección italiana en los Mundiales de 1982 y 1986 y compartió plantel con Diego Maradona en Napoli.
"No sé si tiene las cualidades"
Galli fue contundente al analizar la posible llegada del ex River.
"No sé si tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo", dijo el exarquero, quien también puso en duda el verdadero objetivo del futbolista al desembarcar en Florencia.
"No debería ser alguien que utilice a la Fiorentina para impulsar su carrera. Necesita venir aquí para mejorar a la Fiorentina, que es algo muy distinto", afirmó.
Las declaraciones contrastan con la opinión de otro histórico del club, el argentino Daniel Bertoni, quien días atrás había destacado las condiciones técnicas y la capacidad de desequilibrio del mediocampista de apenas 18 años.
Para Galli, sin embargo, el talento individual no alcanza.
"Tiene mucho atractivo porque llega desde el Real Madrid, pero en un equipo organizado hace falta mucho más que habilidad para gambetear", explicó.
La posible llegada de Mastantuono a Fiorentina se produce después de quedar relegado en el plantel del Real Madrid. Con la llegada de José Mourinho al banco de suplentes, el juvenil perdió todavía más terreno en una plantilla que cuenta con futbolistas como Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim Díaz, Arda Güler y el reciente refuerzo Yan Diomandé.
Ante ese panorama, la dirigencia del club español decidió buscarle una salida para que tenga continuidad. La idea es cederlo a préstamo, sin opción de compra, con el objetivo de que sume minutos y continúe su proceso de crecimiento en el fútbol italiano.
Desde que fue transferido desde River en la operación más cara de la historia del fútbol argentino, Mastantuono disputó 35 partidos con el conjunto madrileño y convirtió tres goles, aunque todavía no logró mostrar el nivel que lo convirtió en una de las mayores promesas surgidas del club de Núñez. Ahora, antes incluso de vestir la camiseta de Fiorentina, ya deberá convivir con las primeras críticas en Italia.