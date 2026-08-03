Una leyenda de Fiorentina cuestionó la llegada de Franco Mastantuono: "No sé si tiene las cualidades"

Desde que fue transferido desde River en la operación más cara de la historia del fútbol argentino, Mastantuono disputó 35 partidos con el conjunto madrileño y convirtió tres goles, aunque todavía no logró mostrar el nivel que lo convirtió en una de las mayores promesas surgidas del club de Núñez. Ahora, antes incluso de vestir la camiseta de Fiorentina, ya deberá convivir con las primeras críticas en Italia.