Cómo le fue a Atlético Tucumán en sus últimas visitas a Parque Patricios

La excursión más reciente al "Palacio" fue el 29 de julio de 2024, aunque aquella tarde el rival no fue Huracán. Barracas Central utilizó el estadio del "Globo" como sede y Atlético aprovechó la ocasión para quedarse con un valioso triunfo por 2 a 0. Los goles fueron convertidos por Luis "Pulga" Rodríguez y Gino Peruzzi, en una victoria que significó un envión anímico para el equipo dirigido entonces por Facundo Sava.