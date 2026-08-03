Cómo le fue a Atlético Tucumán en sus últimas visitas a Parque Patricios

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán enfrentará a Huracán en Parque Patricios por el Torneo Clausura, marcando su regreso al estadio Tomás Adolfo Ducó tras dos años de ausencia.
- En sus últimas tres presentaciones allí, el Decano cosechó dos victorias (ante Barracas Central y Huracán) y sufrió una contundente derrota por 4 a 0 frente al Globo.
- Con un saldo positivo de dos triunfos en tres partidos, el equipo tucumano buscará ratificar sus buenos antecedentes en una cancha donde vivió momentos cambiantes.
El regreso de Atlético al estadio Tomás Adolfo Ducó traerá recuerdos muy distintos. Después de dos años, el "Decano" volverá a pisar el césped de Parque Patricios para enfrentar a Huracán por el Torneo Clausura, un escenario donde en sus últimas presentaciones experimentó de todo: victorias importantes, una goleada inesperada y hasta un festejo con Barracas Central como local.
La excursión más reciente al "Palacio" fue el 29 de julio de 2024, aunque aquella tarde el rival no fue Huracán. Barracas Central utilizó el estadio del "Globo" como sede y Atlético aprovechó la ocasión para quedarse con un valioso triunfo por 2 a 0. Los goles fueron convertidos por Luis "Pulga" Rodríguez y Gino Peruzzi, en una victoria que significó un envión anímico para el equipo dirigido entonces por Facundo Sava.
Unos meses antes, el paso por el Ducó había sido completamente distinto. El 13 de abril de 2024, también con Sava como entrenador, Atlético sufrió una de sus derrotas más duras de la temporada al caer 4 a 0 frente a Huracán, en una noche donde el conjunto local fue ampliamente superior.
La historia cambia si se retrocede hasta el 9 de julio de 2023. Ese día, el "Decano" derrotó 1 a 0 al "Globo" gracias a un gol de Marcelo Estigarribia, en un partido que quedó marcado por otro motivo: fue el debut oficial de la dupla técnica integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi, que comenzó su ciclo con una victoria en Parque Patricios.
Así, las tres últimas visitas de Atlético al Palacio Ducó muestran un saldo positivo. El conjunto tucumano ganó dos encuentros y perdió uno, con tres goles convertidos y cuatro recibidos.