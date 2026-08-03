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Huracán y Atlético Tucumán: las probables formaciones para el duelo por el torneo Clausura

El "Globo" buscará recuperarse en Parque Patricios, mientras que el "Decano" intentará ratificar la mejoría tras su triunfo ante Central Córdoba. Julio César Falcioni repetiría la base del equipo que ganó en Santiago del Estero.

Julio César Falcioni, entrenador de Atlético.
Julio César Falcioni, entrenador de Atlético.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Huracán y Atlético Tucumán se enfrentan este martes a las 21.15 en Parque Patricios por la tercera fecha del Torneo Clausura para recuperarse y ratificar triunfos.
  • Atlético viene de vencer a Central Córdoba con gran actuación de Leandro Díaz, mientras que Huracán busca recuperarse tras caer ante Independiente Rivadavia.
  • Un triunfo permitirá a Atlético consolidar la idea de Falcioni fuera de casa, mientras que Huracán necesita ganar como local para no alejarse de los líderes.
Resumen generado con IA

Atlético buscará confirmar su levantada en el Torneo Clausura cuando visite este martes a Huracán, desde las 21.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la tercera fecha del campeonato. Después del triunfo frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el equipo de Julio César Falcioni intentará sumar nuevamente fuera de casa ante un rival que llega golpeado tras caer en Mendoza.

El "Decano" encontró respuestas futbolísticas en la última jornada y el entrenador mantendría la base que consiguió la primera victoria del certamen. La principal referencia ofensiva volverá a ser Leandro Díaz, autor de un doblete en la fecha pasada, acompañado por Nicolás Laméndola en el ataque.

Los posibles equipos para jugar en Parque Patricios

Atlético formaría con Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

Por el lado de Huracán, Diego Martínez intentará dejar atrás la derrota sufrida frente a Independiente Rivadavia y también apostaría por una formación con pocas modificaciones.

El probable equipo del "Globo" estará integrado por Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo y Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Emmanuel Ojeda y Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo y Óscar Cortés.

Una de las novedades de la semana en Parque Patricios fue el regreso de Ignacio Pussetto, quien volvió al club a préstamo. Sin embargo, el delantero todavía no aparece entre los posibles titulares para el encuentro frente al conjunto tucumano.

El partido será arbitrado por Bruno Amiconi y contará con transmisión de ESPN Premium.

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