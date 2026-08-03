Huracán y Atlético Tucumán: las probables formaciones para el duelo por el torneo Clausura

Atlético buscará confirmar su levantada en el Torneo Clausura cuando visite este martes a Huracán, desde las 21.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la tercera fecha del campeonato. Después del triunfo frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el equipo de Julio César Falcioni intentará sumar nuevamente fuera de casa ante un rival que llega golpeado tras caer en Mendoza.