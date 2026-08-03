Atlético vuelve al "Palacio" Ducó, el estadio que ganó un Oscar y es una joya del fútbol argentino

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán se enfrenta a Huracán este lunes en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, un recinto emblemático del fútbol argentino.
- El recinto, destacado por su arquitectura art decó y estatus de Patrimonio Histórico, fue escenario de la premiada película "El secreto de sus ojos".
- El cruce reanuda el historial de ambos equipos en un estadio recién renovado con luces LED y mejoras de seguridad, consolidando su legado cultural y deportivo.
Pocas veces tan bien puesto un sustantivo en función de adjetivo: el “Tomás Adolfo Ducó” es un verdadero “Palacio”, una joya arquitectónica diferenciada, incomparable a otros estadios de fútbol en Argentina.
A este templo de la pelota “art decó” retornó Atlético Tucumán este lunes, tras dos años sin visitas. Las tres últimas excursiones a Parque Patricios habían dejado sabores de boca disímiles para el "Decano".
En julio de 2023, una victoria 1-0 sobre el “Globo” con gol de Marcelo Estigarribia, el día en que hizo su debut la dupla Sergio Gómez-Favio Orsi. En abril de 2024, en una noche tormentosa y con Facundo Sava como timonel, Atlético sufrió una verdadera paliza: 0-4.
Pero tres meses más tarde la tendencia cambió. Esta vez con Barracas Central haciendo de anfitrión en el “Ducó”, el conjunto tucumano se impuso 2-0, con goles de Luis “Pulguita” Rodríguez y Gino Peruzzi.
¿Qué tiene de particular este estadio en el que Atlético ha experimentado sinsabores varios, pero también ha sabido sonreír más de una vez desde sus primeras visitas en los viejos campeonatos nacionales?
Para empezar, la cancha ubicada en Parque Patricios ha ganado un Oscar. Los hinchas de Huracán exhiben orgullosamente el premio mayor de la cinematografía mundial en sus vitrinas mentales.
El “Palacio” fue elegido por el director Juan José Campanella para la filmación de una antológica escena de la película “El secreto de sus ojos”, ganadora del Oscar a mejor film extranjero en 2010 (segunda película argentina en obtener ese reconocimiento tras “La Historia Oficial” en 1985).
Se trató del rodaje de un plano secuencia (es decir, la continuidad de un único plano, en lugar de un montaje de varios de ellos) de unos cinco minutos de duración con el estadio como escenario (incluida la apertura con una vista aérea en aproximación notable).
Las imágenes de la persecución de uno de los personajes a través de pasillos, escaleras y hasta un baño de la tribuna visitante, mientras en la ficción el anfitrión y Racing disputan un partido, devinieron inolvidables.
Por supuesto, la estatuilla no es lo único destacable en el “Tomás Ducó”. El coliseo de Parque Patricios, inaugurado con un partido frente a Boca Juniors en 1947 y cuya construcción fue impulsada por el teniente coronel que le dio su nombre, es el estadio argentino que mejor representa el estilo “art decó”.
Este estilo de diseño arquitectónico caracterizado por la elegancia de las líneas geométricas –priorizando la estética por sobre la funcionalidad- tuvo su nacimiento en torno a 1920 y extendió su influencia por todo el mundo hasta mediados del siglo pasado.
La emblemática torre de la ex tribuna Miravé –hoy platea René Houseman- y el mármol de Carrara que decora el hall principal (por donde ingresan al estadio los futbolistas y donde se erige la zona mixta pospartido) y también la sede del club, ubicada a unas cuadras de la cancha, no forman parte del universo habitual de las canchas argentinas.
El formato “de óvalo” sin solución de continuidad de las gradas en toda la circunferencia de la cancha también es llamativo. Además, como se suele decir, en el “Palacio” el partido “se ve bárbaro” desde cualquier ubicación.
Declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura porteña en 2007, el estadio puede albergar algo más de 48 mil hinchas, aunque esto raramente ocurre a partir de la prohibición del ingreso de los simpatizantes visitantes.
Este año, Huracán debió jugar algunos partidos con aforo reducido debido a una clausura preventiva en la zona lindera tras el derrumbe de un edificio cercano. Una vez levantadas las restricciones, recuperó gradualmente la capacidad habitual.
Mística porteña en estado puro, otro Oscar, pero de apodo “Ringo”, está omnipresente en el “Ducó”. El inefable exboxeador tiene su estatua en la ex Miravé y le dio su nombre a la tribuna popular local. Bonavena es, quizá, el hincha más reconocido del “Globo”, que debe su apodo al aviador Jorge Newbery, quien llamó “El Huracán” al globo aerostático con el que hizo una histórica travesía por tres países en 1909.
La casa de Huracán luce con algunos cambios en relación a la última vez que Atlético venció allí al “Globito”. El más notorio es la instalación de un moderno sistema de iluminación LED, que modificó mucho el aspecto de los partidos nocturnos, con una luz más blanca, uniforme y potente.
Además, se acondicionaron plateas y sectores internos. Hubo tareas de pintura, mantenimiento y puesta en valor en distintos sectores del estadio, aunque sin modificar su arquitectura.
Y también algunos alambrados y tejidos fueron retirados en determinados sectores, en consonancia con las nuevas políticas de seguridad para los estadios argentinos.
Pero más allá de datos y descripciones, lo que más les importa a los hinchas de Huracán es su estrecha relación personal con el estadio del club de sus amores.
Es que más allá del suceso mundial del film “El secreto de sus ojos”, el secreto del “Palacio” parece estar en las centenas de miles de ojos que lo han sabido apreciar y habitar en casi ocho décadas de alegrías y tristezas “quemeras”.