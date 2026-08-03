Atlético vuelve al "Palacio" Ducó, el estadio que ganó un Oscar y es una joya del fútbol argentino

Mística porteña en estado puro, otro Oscar, pero de apodo “Ringo”, está omnipresente en el “Ducó”. El inefable exboxeador tiene su estatua en la ex Miravé y le dio su nombre a la tribuna popular local. Bonavena es, quizá, el hincha más reconocido del “Globo”, que debe su apodo al aviador Jorge Newbery, quien llamó “El Huracán” al globo aerostático con el que hizo una histórica travesía por tres países en 1909.