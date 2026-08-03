Boca va por el "Chimy" Ávila para reforzar el ataque

Ávila llega después de nueve temporadas en España, donde defendió las camisetas de Huesca, Osasuna y Betis. Su etapa más destacada fue en el conjunto de Pamplona, mientras que en la última temporada disputó 30 partidos, marcó tres goles y aportó tres asistencias, aunque en la mayoría de los encuentros ingresó desde el banco de suplentes.