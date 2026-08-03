El exclusivo regalo de Valentín Barco para su hija que sorprendió en las redes sociales

Resumen para apurados
- Valentín Barco regaló un pony a su hija y lo presentó recientemente en redes sociales, generando sorpresa entre sus seguidores tras confirmarse su pase al Chelsea.
- El futbolista compartió la imagen junto a su pareja Yazmín Jaureguy. El gesto ocurre tras su paso por el Estrasburgo, su reciente llegada al Chelsea y su juego en la Selección.
- La publicación refleja un gran momento personal mientras el defensor busca afianzarse en la élite europea y consolidarse como alternativa de recambio en la Selección Argentina.
Valentín "Colo" Barco volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha. El futbolista sorprendió en las redes sociales al mostrar el exclusivo regalo que eligió para su hija: un pony, que rápidamente se convirtió en el nuevo integrante de la familia.
La presentación llegó a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram. En la imagen aparece el exjugador de Boca con su hija en brazos, acompañado por su pareja, Yazmín Jaureguy, mientras de fondo se observa al animal.
El tierno mensaje del Colo Barco
Junto a la fotografía, el lateral izquierdo compartió unas palabras que reflejaron el especial momento que atraviesa la familia.
"Su primer pony. Maca. Te amamos hija", escribió Barco para presentar oficialmente a la nueva compañera de juegos de la pequeña.
La publicación no tardó en viralizarse y generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, sorprendidos por el llamativo regalo elegido por el futbolista.
El gesto llegó en un momento muy especial para el defensor, tanto en el plano personal como profesional. En las últimas horas se confirmó su transferencia al Chelsea, que decidió incorporarlo tras su paso por el Racing de Estrasburgo, donde logró recuperar continuidad y volver a mostrar el nivel que había despertado el interés de los principales clubes europeos.
Además, Barco viene de participar del Mundial 2026 con la Selección, torneo en el que comenzó a consolidarse como una de las principales alternativas para el recambio generacional del equipo dirigido por Lionel Scaloni.