Mientras define su futuro, Julián Álvarez se entrena con normalidad en Atlético de Madrid
El delantero argentino continúa entrenándose durante sus vacaciones mientras define su próximo destino. El interés del Arsenal perdió fuerza y Barcelona aparece como el principal candidato si deja Atlético de Madrid.
Resumen para apurados
- Julián Álvarez se entrena individualmente para el Atlético de Madrid en España durante sus vacaciones, mientras define su futuro tras manifestar su deseo de cambiar de club.
- El Arsenal desistió por trabas económicas y Barcelona lidera las gestiones, aunque el Atlético de Madrid se mantiene inflexible y rechaza las condiciones catalanas.
- Si no llega una oferta convincente, el atacante argentino seguirá en el plantel de Diego Simeone y deberá reincorporarse a la pretemporada el próximo 10 de agosto.
El futuro de Julián Álvarez sigue siendo uno de los grandes interrogantes del mercado de pases europeo. Aunque el delantero argentino manifestó durante el Mundial su intención de cambiar de club, por ahora continúa ligado a Atlético de Madrid y mantiene el mismo compromiso profesional de siempre mientras se resuelve una negociación que todavía está lejos de cerrarse.
La "Araña" se encuentra cumpliendo un plan físico diseñado por el cuerpo técnico del conjunto español. Al igual que otros futbolistas que disputaron el Mundial y todavía no se reincorporaron a la pretemporada, trabaja de manera individual durante sus vacaciones para llegar en óptimas condiciones al regreso previsto para el 10 de agosto.
Barcelona toma ventaja en la carrera por el argentino
Mientras el atacante sigue enfocado en su preparación, el mercado comenzó a moverse. Uno de los principales cambios de los últimos días tiene que ver con el Arsenal, que perdió fuerza como posible destino.
El club inglés aparecía como uno de los candidatos más firmes para quedarse con el ex River, pero las negociaciones no lograron avanzar. Las diferencias económicas impidieron acercar posiciones y tampoco prosperó la posibilidad de incluir al delantero sueco Viktor Gyökeres como parte de una operación. Esa alternativa quedó prácticamente descartada después de que el entrenador Mikel Arteta confirmara la continuidad del atacante en el conjunto londinense.
Ante ese escenario, Barcelona pasó a ocupar el primer lugar entre los equipos interesados en incorporar al campeón del mundo. El club catalán aparece como el destino que más seduce al futbolista en caso de concretarse su salida del Atlético de Madrid.
Sin embargo, la operación todavía presenta un obstáculo importante. La dirigencia del equipo dirigido por Diego Simeone no aceptó las condiciones planteadas por Barcelona y las conversaciones continúan sin un acuerdo definitivo.
Por eso, a pesar de las versiones que rodean al delantero argentino desde hace varias semanas, el escenario más probable continúa siendo su permanencia en el conjunto madrileño. Atlético espera contar con Julián Álvarez cuando el plantel retome los entrenamientos y no tiene intención de facilitar su salida si no recibe una propuesta que satisfaga sus pretensiones económicas.
Con el cierre del mercado todavía por delante, el futuro del ex River sigue abierto. Barcelona mantiene viva la ilusión de incorporarlo, Arsenal parece haber dado un paso al costado y, mientras tanto, la "Araña" continúa entrenándose con normalidad, a la espera de que llegue una definición sobre uno de los movimientos más importantes del fútbol europeo.