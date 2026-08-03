Mientras define su futuro, Julián Álvarez se entrena con normalidad en Atlético de Madrid

El club inglés aparecía como uno de los candidatos más firmes para quedarse con el ex River, pero las negociaciones no lograron avanzar. Las diferencias económicas impidieron acercar posiciones y tampoco prosperó la posibilidad de incluir al delantero sueco Viktor Gyökeres como parte de una operación. Esa alternativa quedó prácticamente descartada después de que el entrenador Mikel Arteta confirmara la continuidad del atacante en el conjunto londinense.