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River está cerca de cerrar a Francisco Ortega, el lateral que pidió Eduardo Coudet

El "Millonario" avanzó en las negociaciones con Olympiacos y confía en incorporar al ex Vélez por una cifra cercana a los seis millones de euros. El jugador ya expresó su deseo de regresar al fútbol argentino.

Francisco Ortega estaría cerca de sumarse a River.
Francisco Ortega estaría cerca de sumarse a River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate agilizó las negociaciones con Olympiacos para fichar a Francisco Ortega por 6 millones de euros, a pedido del DT Eduardo Coudet para sumar solidez.
  • Las negociaciones progresaron gracias al deseo del jugador de retornar al país y a la reducción de las pretensiones económicas del club griego tras pedir 7,5 millones.
  • La llegada del ex Vélez busca aumentar la competencia interna con Marcos Acuña y ayudar a River a revertir una de sus crisis futbolísticas más profundas.
Resumen generado con IA

River sigue moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de fortalecer un plantel que atraviesa un delicado presente futbolístico. Mientras el equipo busca cortar la racha negativa en el Clausura, la dirigencia aceleró las gestiones para incorporar a Francisco Ortega, lateral izquierdo de Olympiacos, una de las prioridades que marcó Eduardo Coudet para reforzar la defensa.

Las negociaciones entre ambas instituciones ingresaron en una etapa decisiva y en Núñez reina el optimismo. Si bien el club griego comenzó las conversaciones con una pretensión cercana a los 7,5 millones de euros, las diferencias económicas se redujeron en los últimos días y River cree que la operación podrá cerrarse por una cifra de entre cinco y seis millones de euros.

La voluntad del jugador, una pieza clave

Uno de los aspectos que terminó inclinando la balanza fue la postura del propio Ortega. El lateral de 27 años ya les comunicó a los dirigentes de Olympiacos su intención de regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta de River, una decisión que facilitó el avance de las negociaciones.

Con el visto bueno del futbolista, el club griego también mostró predisposición para encontrar un acuerdo, siempre que la oferta económica satisfaga sus pretensiones. Olympiacos había adquirido el ciento por ciento de su pase en 2023 por 4,2 millones de euros, por lo que busca obtener una ganancia con una eventual transferencia.

Más allá del contexto deportivo que atraviesa River, Coudet considera que la llegada de Ortega elevaría el nivel de competencia en un sector donde Marcos Acuña es el titular indiscutido, pero no cuenta con demasiadas alternativas de experiencia para afrontar una temporada exigente.

El ex defensor de Vélez llega con un importante recorrido internacional. Durante la última temporada disputó 33 partidos oficiales, incluidos 10 encuentros de la UEFA Champions League, en los que sumó un gol y dos asistencias. Su rendimiento incluso le permitió recibir una convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección en 2023.

La dirigencia millonaria espera resolver los últimos detalles de la negociación en los próximos días. Si no aparecen contratiempos, Ortega podría convertirse en uno de los refuerzos más importantes del mercado para un River que necesita recuperar solidez futbolística y empezar a dejar atrás una de las crisis más profundas de los últimos años.

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