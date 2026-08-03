River está cerca de cerrar a Francisco Ortega, el lateral que pidió Eduardo Coudet

Las negociaciones entre ambas instituciones ingresaron en una etapa decisiva y en Núñez reina el optimismo. Si bien el club griego comenzó las conversaciones con una pretensión cercana a los 7,5 millones de euros, las diferencias económicas se redujeron en los últimos días y River cree que la operación podrá cerrarse por una cifra de entre cinco y seis millones de euros.