El desafiante mensaje de "Chacho" Coudet en respuesta al mal presente que atraviesa River

Resumen para apurados
- Eduardo Coudet, DT de River, publicó un desafiante mensaje en WhatsApp tras la derrota ante Rosario Central para responder a la crisis que atraviesa el equipo.
- La frase "Los cagones no hacen historia" surgió tras la quinta caída consecutiva del equipo en torneos de la AFA, lo que aumentó los cuestionamientos al DT.
- Pese a las críticas, la dirigencia ratificó a Coudet, quien dejó en claro que no renunciará e intentará revertir el delicado momento en el próximo partido.
La crisis de River sumó un nuevo capítulo luego de la derrota ante Rosario Central. En medio del difícil presente del equipo, Eduardo "Chacho" Coudet volvió a quedar en el centro de la escena por un llamativo mensaje que compartió en su estado de WhatsApp.
El entrenador publicó la frase "Los cagones no hacen historia", una expresión que rápidamente se viralizó después de que fuera difundida por periodistas que siguen el día a día del club y que generó todo tipo de interpretaciones entre hinchas y medios.
La publicación apareció horas después de la quinta derrota consecutiva del Millonario en competencias organizadas por la AFA, una racha que profundizó el malestar de los simpatizantes y aumentó los cuestionamientos hacia el cuerpo técnico.
âï¸ "Los cagones no hacen historia". El mensaje de Eduardo Coudet con esta foto en su Whatsapp. El tÃ©cnico de River no brindÃ³ declaraciones, pero sienta su postura tras la derrota. pic.twitter.com/XdLAfu9Dnh— Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) August 3, 2026
Un mensaje en el momento más delicado
Aunque Coudet evitó hablar públicamente tras el partido, su publicación fue interpretada como una respuesta al contexto que atraviesa River y a las críticas recibidas en las últimas semanas por el rendimiento del equipo.
Mientras la dirigencia ratificó su continuidad, el entrenador buscará revertir la situación en la próxima fecha. El mensaje dejó en claro que, al menos por ahora, no piensa dar un paso al costado en uno de los momentos más complejos de su ciclo.