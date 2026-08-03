DeportesFútbol

El desafiante mensaje de "Chacho" Coudet en respuesta al mal presente que atraviesa River

El entrenador publicó una contundente frase en su estado de WhatsApp luego de la caída ante Rosario Central y generó un fuerte revuelo.

MENSAJE. Eduardo Coudet publicó una desafiante frase en su estado de WhatsApp tras la derrota de River frente a Rosario Central y generó una fuerte repercusión.
MENSAJE. Eduardo Coudet publicó una desafiante frase en su estado de WhatsApp tras la derrota de River frente a Rosario Central y generó una fuerte repercusión.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Eduardo Coudet, DT de River, publicó un desafiante mensaje en WhatsApp tras la derrota ante Rosario Central para responder a la crisis que atraviesa el equipo.
  • La frase "Los cagones no hacen historia" surgió tras la quinta caída consecutiva del equipo en torneos de la AFA, lo que aumentó los cuestionamientos al DT.
  • Pese a las críticas, la dirigencia ratificó a Coudet, quien dejó en claro que no renunciará e intentará revertir el delicado momento en el próximo partido.
Resumen generado con IA

La crisis de River sumó un nuevo capítulo luego de la derrota ante Rosario Central. En medio del difícil presente del equipo, Eduardo "Chacho" Coudet volvió a quedar en el centro de la escena por un llamativo mensaje que compartió en su estado de WhatsApp.

El entrenador publicó la frase "Los cagones no hacen historia", una expresión que rápidamente se viralizó después de que fuera difundida por periodistas que siguen el día a día del club y que generó todo tipo de interpretaciones entre hinchas y medios.

La publicación apareció horas después de la quinta derrota consecutiva del Millonario en competencias organizadas por la AFA, una racha que profundizó el malestar de los simpatizantes y aumentó los cuestionamientos hacia el cuerpo técnico.

Un mensaje en el momento más delicado

Aunque Coudet evitó hablar públicamente tras el partido, su publicación fue interpretada como una respuesta al contexto que atraviesa River y a las críticas recibidas en las últimas semanas por el rendimiento del equipo.

Mientras la dirigencia ratificó su continuidad, el entrenador buscará revertir la situación en la próxima fecha. El mensaje dejó en claro que, al menos por ahora, no piensa dar un paso al costado en uno de los momentos más complejos de su ciclo.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Rosario CentralWhatsAppEduardo "Chacho" CoudetEduardo CoudetEduardo “Chacho” CoudetTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy
1

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado
2

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo
3

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante
4

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia
5

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Ranking notas premium
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Más Noticias
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Huracán-Atlético Tucumán y Vélez-Independiente por el Clausura?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Huracán-Atlético Tucumán y Vélez-Independiente por el Clausura?

El reclamo de los vecinos por el pozo donde cayó un niño: “Tuvimos que esperar una desgracia para que nos escucharan”

El reclamo de los vecinos por el pozo donde cayó un niño: “Tuvimos que esperar una desgracia para que nos escucharan”

Es sobrino del “Pulga” Rodríguez, heredó su apodo y es el goleador de la Liga Tucumana

Es sobrino del “Pulga” Rodríguez, heredó su apodo y es el goleador de la Liga Tucumana

Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial

Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial

Se extiende la crisis en River: Francescoli rompió el silencio y definió qué pasará con Eduardo Coudet

Se extiende la crisis en River: Francescoli rompió el silencio y definió qué pasará con Eduardo Coudet

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Comentarios