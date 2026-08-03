Estos fueron los 10 autos más vendidos en julio

Resumen para apurados
- La Toyota Hilux lideró las ventas de vehículos en Argentina durante julio al alcanzar 2.812 patentamientos, superando al Fiat Cronos en un mercado con bajas en utilitarios.
- El sector cayó respecto a junio, afectando más a las pick ups (-14,5%). Pese a esto, Hilux y Cronos encabezaron el Top 10, donde destacaron el Yaris Cross y la Ford Ranger.
- El inicio del segundo semestre marca un cambio de tendencia con fuerte avance de nuevos SUV compactos y menor ventaja de los utilitarios en el ranking anual argentino.
El mercado automotor argentino inició la segunda mitad del año con un comportamiento diferente al que había mostrado durante el primer semestre. Julio dejó algunas sorpresas entre los utilitarios y caídas mayores a las esperadas en determinados modelos.
A pesar de que las ventas de vehículos utilitarios retrocedieron más que las de los autos de pasajeros y SUV, las pick ups volvieron a tener una fuerte presencia entre los 10 modelos más patentados del país: tres camionetas quedaron dentro del ranking y una de ellas, la Toyota Hilux, volvió a ocupar el primer lugar.
Sin embargo, hubo una diferencia respecto de lo ocurrido en junio. En julio, la Hilux terminó apenas 700 unidades por encima del Fiat Cronos, mientras que el mes anterior la brecha había sido de 1.100 patentamientos a favor de la camioneta fabricada en Zárate.
El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que durante julio las ventas de vehículos utilitarios cayeron un 14,5% respecto de junio, mientras que los autos compactos y los SUV tuvieron una baja del 4,5%.
La tendencia también se aparta de lo que viene sucediendo habitualmente en el mercado. Durante el último año, salvo en dos oportunidades en las que el mercado registró una baja de patentamientos, las pick ups retrocedieron menos que los autos de pasajeros. Y cuando hubo mejoras, fueron los utilitarios los que registraron los mayores crecimientos en ventas.
Estos fueron los 10 modelos más vendidos de julio:
1. Toyota Hilux: 2.812 patentamientos
La pick up fabricada en Zárate volvió a liderar las ventas del mercado argentino por cuarto mes consecutivo. Mantiene el primer puesto desde octubre de 2025, con una única interrupción: el Peugeot 208 se quedó con el liderazgo en marzo de este año.
La Hilux acumula un promedio de 2.633 unidades vendidas por mes durante 2026. Julio fue su tercer mejor mes del año, detrás de enero y junio.
De todos modos, sus patentamientos cayeron un 8,5% respecto de junio, una tendencia que también se repitió entre las otras camionetas medianas que aparecen en el Top 10.
2. Fiat Cronos: 2.122 patentamientos
El Fiat Cronos tuvo la segunda mejor performance entre los 10 primeros modelos del ranking en términos de crecimiento de ventas.
Julio fue el segundo mejor período de 2026 para el sedán producido en Córdoba, con una suba intermensual del 6,3%.
El resultado le permitió ampliar a casi 2.000 unidades la diferencia respecto del Peugeot 208, que hasta mayo ocupaba el primer puesto en el acumulado anual.
Además, el Cronos mejoró su promedio de ventas del año, que se ubica en 2.039 unidades mensuales.
3. Ford Ranger: 1.768 patentamientos
La Ford Ranger fue la segunda pick up más vendida del mercado y, además, protagoniza una disputa dentro de la propia marca por convertirse en el vehículo con mejor performance de 2026.
Su rival es la Ford Territory, que hasta junio mantenía ese privilegio por encima del único modelo de fabricación nacional de Ford. Recién con el ingreso al segundo semestre, la Ranger consiguió superar a la SUV por apenas 34 unidades.
En julio, sin embargo, los patentamientos de la camioneta mediana cayeron un 4,2% respecto de junio.
4. Ford Territory: 1.564 patentamientos
La Ford Territory es una de las grandes protagonistas del mercado automotor argentino en 2026, especialmente por la proporción de unidades que ingresaron dentro del cupo que no paga arancel de importación.
La Territory Híbrida representa el 47% del total de ventas del modelo. Además, es el vehículo importado más vendido en lo que va del año.
Julio, sin embargo, no fue un mes tan favorable para este C-SUV que Ford trae desde China. Sus ventas bajaron un 3,5% respecto de junio, que había sido, a su vez, el tercer peor mes del año para el modelo, después de febrero y marzo.
5. Toyota Yaris Cross: 1.339 patentamientos
El nuevo modelo de Toyota fue el de mejor desempeño individual durante julio y también el vehículo con mayor crecimiento intermensual entre aquellos que superaron las 1.000 unidades patentadas.
El Yaris Cross aumentó sus ventas un 22,5% respecto de junio y superó en un 14,6% su anterior mejor registro, alcanzado en marzo, cuando fue lanzado en Argentina.
El modelo tiene un promedio de ventas de 973 unidades por mes. Si consigue repetir este resultado durante este mes, podría ingresar al ranking de los 10 modelos más vendidos del año, incluso con dos meses menos de presencia en el mercado.
6. Volkswagen Tera: 1.199 patentamientos
En contraste con el desempeño del Yaris Cross, el Volkswagen Tera continúa como el B-SUV más vendido del mercado.
Este mes cumplirá un año completo desde su lanzamiento, lo que permitirá comparar su desempeño con el registrado durante 2025.
En julio, el Tera incrementó sus ventas un 3,7% frente a junio y un 18% respecto de mayo. Sin embargo, quedó por debajo de los registros alcanzados entre enero y abril.
Su promedio de ventas durante 2026 es de 1.352 unidades mensuales, por lo que el resultado de julio se ubicó un 11% por debajo de esa referencia.
7. Peugeot 208: 1.190 patentamientos
El séptimo puesto está lejos del primer lugar que el Peugeot 208 había conseguido en marzo de este mismo año. Sin embargo, el desempeño de julio fue mejor que el de junio, con una leve suba del 1,4%.
El modelo fabricado por Stellantis en la planta bonaerense de Palomar tuvo, de todos modos, su segundo peor mes de 2026 en volumen de ventas.
El 208 registra un promedio de 1.821 unidades patentadas por mes durante el año, más de un 30% por encima de los resultados de los dos últimos períodos.
8. Volkswagen Amarok: 1.178 patentamientos
La Volkswagen Amarok volvió a formar parte del Top 10, aun cuando atraviesa su último año en el mercado, una situación que naturalmente retrae sus ventas ante el recambio que se aproxima.
La pick up siguió en julio la misma tendencia que las camionetas argentinas y redujo su volumen de patentamientos respecto del mes anterior. En su caso, la caída intermensual fue del 6,3%.
El resultado de julio fue el tercero peor del año para la Amarok. Su promedio mensual se ubica en 1.328 unidades, un 11% por encima de los 1.178 patentamientos registrados durante el mes.
9. Toyota Yaris: 1.101 patentamientos
Después de haber pasado del primer al 12do lugar durante el último trimestre del año pasado, el Toyota Yaris volvió por primera vez al Top 10 de los modelos más vendidos en julio.
El modelo se ubicó en el noveno puesto y mostró que aquella abrupta caída estuvo relacionada con la destrucción de la planta de motores de Brasil, que había interrumpido su producción.
La recuperación es lenta debido a la llegada de nuevos competidores, incluso dentro de la propia marca. Aun así, el Yaris volvió a convertirse en julio en el auto compacto importado más vendido, desplazando al Chevrolet Onix y al Volkswagen Polo.
El promedio anual del Yaris es de 1.026 unidades mensuales. Con sus 1.101 patentamientos de julio, el modelo consiguió ubicarse por encima de esa referencia.
10. Chevrolet Tracker: 1.007 patentamientos
El Chevrolet Tracker cerró el Top 10. Es el SUV argentino más vendido y ocupa el segundo lugar en el total de ventas del segmento en lo que va del año en el país.
Además, es el sexto vehículo nacional que aparece entre los 10 modelos más vendidos del mercado.
Julio, sin embargo, fue un mes particularmente negativo para el Tracker. Sus patentamientos cayeron un 12,4% respecto de junio, lo que lo convirtió en el modelo que más ventas perdió dentro del Top 10.
El promedio de ventas del año es de 1.235 unidades mensuales y julio marcó su peor resultado de 2026 en volumen de unidades patentadas.