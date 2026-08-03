Sin harina y en pocos pasos: cómo hacer una torta de chocolate húmeda

Horneado y punto de cocción: La mezcla se vuelca en un molde desmontable de 22 a 24 cm, previamente enmantecado y espolvoreado con cacao. Se cocina en horno precalentado a 170 °C-180 °C entre 25 y 40 minutos. El punto ideal se alcanza cuando la superficie se resquebraja levemente y el centro permanece húmedo; conviene evitar la sobrecocción para preservar la cremosidad.