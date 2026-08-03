“Tucumán no produce solo limón”: la mirada de un italiano sobre el vino local

Cuando Giacomo Spaini llegó por primera vez a los Valles Calchaquíes no estaba buscando una nueva tierra para hacer vino. Había nacido en Italia, en una familia vinculada a la vitivinicultura, y conocía de cerca una tradición que en su país tiene siglos de historia. No obstante, aquel viaje por el norte argentino, realizado en el año 2000, le dejó una imagen difícil de olvidar: un paisaje inmenso, una luz particular y un territorio donde la vid parecía encontrar un lugar diferente.