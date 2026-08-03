Del asado al sushi: el vino encontró nuevas mesas
Resumen para apurados
- Empresarios gastronómicos de Tucumán explicaron hoy cómo el consumo de vino se expande al maridaje con sushi y comida asiática para responder a consumidores más exigentes.
- El sector impulsa maridajes no tradicionales con cepas blancas, rosadas y ligeras para comida asiática, capacitando al personal para guiar la experiencia del cliente.
- El mercado apunta a nuevos formatos como cantinas callejeras asiáticas y vinos de baja graduación alcohólica, consolidando al vino en experiencias gastronómicas modernas.
Los hábitos de consumo cambiaron y los maridajes se ampliaron. En la gastronomía tucumana crecen las propuestas que combinan vinos blancos, rosados y variedades menos tradicionales con sabores asiáticos, y de eso también se habló en “Encuentros LA GACETA: Vino y Territorio”.
Durante muchos años, la imagen parecía inalterable. Una mesa familiar, un plato servido y una botella de vino en el centro como parte de un ritual compartido. El vino estaba ligado al encuentro, a la conversación y a esos momentos que quedan en la memoria.
Pero la manera de consumirlo cambió. Hoy hay más etiquetas, más variedades y un consumidor que no necesariamente busca siempre la misma botella. Quiere probar, conocer, descubrir y encontrar una experiencia alrededor de la copa.
“Quizás todos tenemos ese recuerdo de cuando nos sentábamos a la mesa con nuestros padres. En otra época la botella de vino estaba presente, pero no teníamos toda la variedad de vinos y etiquetas que tenemos hoy”, recuerda Rodrigo Amarillo, uno de los propietarios de Sushifeel.
Para él, la elección del vino también depende del momento. “No es lo mismo un mediodía cuando tengo que seguir trabajando que una noche con amigos o una celebración. En base a eso la gente va eligiendo distintas posibilidades de combinación con la comida”, comenta.
La gastronomía asiática plantea un desafío particular para quienes buscan maridar una comida. Los sabores frescos, los pescados, los condimentos y las texturas requieren salir de las combinaciones más conocidas.
El socio de Amarillo, Daniel Estofán explica que la búsqueda no pasa por encontrar un único vino ideal, sino por ampliar las opciones. “Intentamos acercarle propuestas de maridaje a nuestros clientes que van mucho por el lado de los blancos, los rosados y los espumosos”.
La propuesta incluye variedades que quizás todavía no son las primeras que aparecen en la mesa argentina. “Nos gusta viajar un poco más e invitar a nuestros clientes a hacer ese viaje con cepas como Gewürztraminer, Riesling y Torrontés, que es una expresión local nuestra con una identidad muy fuerte y que va muy bien con el sushi”, afirma.
Abrir la puerta a nuevos sabores
Uno de los desafíos para la gastronomía es acompañar a aquellos clientes que llegan con elecciones ya definidas. “Hay gente que te dice: ‘del tinto no me saques’. Y está bien, uno tiene que disfrutar la experiencia”, sostiene Amarillo.
No obstante, explica que ahí aparece el trabajo de asesoramiento. “Dentro de eso se puede dar una conversación y decir: ‘bueno, si querés tinto, ¿por qué no un Pinot Noir?’. Puede ir muy bien con ceviches, con sushi o acompañar el paso de un plato con pescado hacia uno con carne”, cuenta.
La clave, dice, no es imponer una elección, sino acompañar la experiencia. “Si vos querés comer sushi con vino, bienvenido. Después me contás cuál fue la experiencia”, resume.
Para lograrlo, en Sushifeel trabajan con capacitaciones constantes para el equipo. “Cuando entra una etiqueta a la bodega hacemos capacitaciones con los mozos para que puedan conocer los vinos y hacer sugerencias más acertadas y específicas según cada experiencia”, explica.
Y el cambio en los hábitos de consumo también atraviesa al vino. “Creo que las personas y el mercado en sí están cada vez más exigentes. La gente se volvió mucho más selectiva”, analiza por su parte, Estofán.
Esa transformación, lejos de ser solamente una dificultad, también abre oportunidades: “Ahí vemos una oportunidad para asesorar, proponer, ser creativos y generar nuevas experiencias”.
El desafío ya no es solamente vender una botella, sino construir una relación con el consumidor.
Una nueva cantina asiática
La tendencia hacia nuevas experiencias también llevó a Sushifeel a desarrollar un nuevo concepto gastronómico. Se trata de Won, una cantina asiática ubicada frente a Plaza Urquiza, con una propuesta más pequeña y enfocada en platos emblemáticos de distintas culturas asiáticas.
La carta tiene como protagonistas al ramen, los baos y las gyozas. “Nos pedían mucho el ramen y los baos, pero tienen una complejidad de elaboración que requería un lugar más específico. Entonces pensamos en una cantina, algo más de street food”, explica Amarillo.
El nuevo espacio también busca dialogar con una generación que se acerca a la cultura asiática a través de la música, las series y las nuevas tendencias. “Hay un público más joven que viene temprano, que llega con toda esta tendencia del K-pop y la cultura asiática”, sostiene.
Otra de las tendencias que observan en el mercado es la búsqueda de vinos con menor graduación alcohólica.
Amarillo cuenta que trabajan junto a bodegas como Rutini Wines en nuevas propuestas que acompañan esos cambios. “Rutini está por presentar próximamente en Tucumán el Trumpeter low alcohol, una propuesta de baja graduación alcohólica para quienes no quieren tanto alcohol pero tienen ganas de tomar una copa de vino”, explica.
No se trata de vinos sin alcohol, sino de una alternativa para consumidores que buscan moderar su consumo sin dejar de disfrutar.
Para Amarillo y Estofán, el futuro del vino está justamente allí: en encontrar nuevos momentos, nuevas combinaciones y nuevas formas de compartir. Porque, más allá de la botella elegida, el verdadero protagonista sigue siendo el encuentro alrededor de una mesa.