Del asado al sushi: el vino encontró nuevas mesas

La propuesta incluye variedades que quizás todavía no son las primeras que aparecen en la mesa argentina. “Nos gusta viajar un poco más e invitar a nuestros clientes a hacer ese viaje con cepas como Gewürztraminer, Riesling y Torrontés, que es una expresión local nuestra con una identidad muy fuerte y que va muy bien con el sushi”, afirma.