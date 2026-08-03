“El vino tiene corta edad, pero ya tiene identidad": el diagnóstico sobre la vitivinicultura tucumana

Carro reconoció que el sector no es ajeno a las dificultades económicas. "Muchos hablan de la crisis. La verdad es que sí, estamos en un momento difícil por la baja del consumo, los costos altos y la situación del mercado, pero nosotros lo sentimos como un punto de inflexión, como una oportunidad", afirmó. Para la dirigente, ese escenario obliga a redoblar los esfuerzos para posicionar una producción que todavía tiene mucho camino por recorrer.