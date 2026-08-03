Entre bodegones y pastelería gourmet: el recorrido gastronómico de Rosalía por Buenos Aires

Oli es el proyecto de la chef y pastelera Olivia Saal, ubicado en Palermo. Desde su apertura en 2021 se convirtió en un punto de referencia para amantes de la gastronomía. Con una propuesta all day y una pastelería de calidad notable, Olivia volcó en este ambiente la experiencia adquirida en salones culinarios como Mostrador Santa Teresita, Le Cordon Bleu y Marram Montauk. El lugar combina un estilo lúdico, aires parisinos y un formato de cocina abierta. El rincón se siente como una mezcla cercana entre un taller gastronómico y un bistró moderno. El sector de fuegos a la vista se configura como el corazón de la casa y permite ver en directo a los cocineros amasar, trabajar en la gran mesa central y sacar preparaciones del horno italiano.