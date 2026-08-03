Cómo bloquear números desconocidos para evitar las llamadas de spam

Las llamadas spam se convirtieron en una de las molestias más frecuentes para quienes usan el teléfono celular. Ya sea para ofrecer productos, realizar estafas o insistir con promociones, estos contactos no deseados interrumpen la rutina y pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Por eso, conocer cómo bloquearlos es una herramienta cada vez más útil.