Cómo bloquear números desconocidos para evitar las llamadas de spam

Resumen para apurados
- Los usuarios de celulares Android e iOS disponen hoy de funciones clave para bloquear llamadas spam y evitar estafas telefónicas desde la configuración del teléfono.
- Tanto iOS como Android permiten filtrar, silenciar o bloquear números desconocidos y spam ajustando las preferencias de la aplicación de teléfono nativa de cada sistema.
- Aplicar estos ajustes minimiza las interrupciones cotidianas y refuerza la seguridad digital frente al aumento constante de fraudes y acoso comercial telefónico.
Las llamadas spam se convirtieron en una de las molestias más frecuentes para quienes usan el teléfono celular. Ya sea para ofrecer productos, realizar estafas o insistir con promociones, estos contactos no deseados interrumpen la rutina y pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Por eso, conocer cómo bloquearlos es una herramienta cada vez más útil.
Tanto los dispositivos con sistema operativo iOS como los que funcionan con Android incluyen herramientas para filtrar, silenciar o bloquear llamadas provenientes de números desconocidos. Con unos pocos cambios en la configuración del teléfono es posible reducir las interrupciones y evitar el contacto con personas o empresas que llaman sin autorización.
Silenciar y filtrar llamadas spam de números desconocidos en iOS
El sistema operativo iOS permite revisar, silenciar y filtrar los números desconocidos, así como bloquear las llamadas no deseadas.
Para revisar o silenciar los números desconocidos, se debe ingresar a Configuración y allí buscar la opción Apps. Luego, ingresar a Teléfono y elegir cómo administrar las llamadas entrantes de números no guardados. Esto aplica a todos los números que un teléfono no tiene agendados en sus contactos.
Para silenciar las llamadas por teléfono, hay que buscar la opción Filtrar números desconocidos y luego elegir entre las opciones “Nunca”, “Solicitar motivo de la llamada” o “Silenciar”. En el caso de FaceTime, se debe buscar la aplicación al ingresar a Apps y, luego, activar la opción Silenciar desconocidos, la cual enviará dichas llamadas al buzón de voz.
Los operadores de telefonía móvil también pueden identificar las llamadas que consideran spam. Podés bloquearlas ingresando a Apps, luego a Teléfono y activar No deseadas. O, para FaceTime, buscarla en dicha sección y tocar la opción Llamadas no deseadas, la cual debe quedar activa.
Bloquear llamadas de números desconocidos en Android
Android también permite bloquear números específicos o números desconocidos. Ambas opciones se ejecutan desde la aplicación Teléfono de Google. Para bloquear un número específico, hay que ingresar a la app, tocar la opción Más o los tres puntos verticales que aparecen en pantalla y luego acceder a Historial de llamadas. Elegí la llamada del número que quieras bloquear y presioná Bloquear/marcar como spam.
Si, en cambio, tu intención es bloquear un número desconocido, deberás ingresar a la aplicación Teléfono y luego a Más –o los tres puntos verticales–. A continuación, tocar la opción de Configuración y Números bloqueados. Allí deberás activar la opción Desconocido. Esta acción bloqueará las llamadas de números privados o no identificados.