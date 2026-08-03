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La UEFA celebró la caída del plan para privatizar el Mundial y cuestionó a Gianni Infantino

La entidad europea aseguró que el presidente de la FIFA perdió "la confianza de la familia del fútbol" tras el fracaso de la iniciativa.

CRUCE. La UEFA celebró el freno al plan de privatización del Mundial y lanzó un duro cuestionamiento contra la gestión de Gianni Infantino.
CRUCE. La UEFA celebró el freno al plan de privatización del Mundial y lanzó un duro cuestionamiento contra la gestión de Gianni Infantino.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UEFA celebró este sábado que la FIFA abandonara el plan de privatización del Mundial y acusó a Gianni Infantino de perder la confianza del fútbol por falta de transparencia.
  • La propuesta para sumar inversores privados generó un rechazo masivo de clubes, ligas y gobiernos, al denunciarse que se negoció a puertas cerradas y sin la claridad prometida en 2016.
  • Tras la caída del proyecto, la entidad europea impulsará junto a otras confederaciones medidas que eviten futuras privatizaciones y reformen la gobernanza del fútbol mundial.
Resumen generado con IA

La UEFA celebró la decisión de la FIFA de abandonar el proyecto para incorporar inversores privados a los derechos comerciales del Mundial y aprovechó la ocasión para lanzar un duro mensaje contra Gianni Infantino, a quien acusó de haber perdido la confianza de gran parte del mundo del fútbol.

En un comunicado difundido este sábado, el organismo europeo sostuvo que el rechazo al plan fue generalizado entre federaciones, clubes, ligas, futbolistas e incluso gobiernos. Además, remarcó que la iniciativa ponía en riesgo la independencia del deporte y defendió que "el fútbol no está en venta".

La entidad también cuestionó la forma en la que se impulsó el proyecto, al denunciar que se trató de una propuesta elaborada sin transparencia y a puertas cerradas. En ese sentido, reclamó que se identifique a los responsables de la iniciativa y que rindan cuentas por lo ocurrido.

Duras críticas a la gestión de Infantino

La UEFA aseguró que la conducción de la FIFA incumplió las promesas de transparencia realizadas por Infantino al asumir la presidencia en 2016. Además, cuestionó que las reservas económicas del organismo no se utilicen para fortalecer el desarrollo del fútbol y propuso revisar el modelo de gobernanza para recuperar la confianza institucional.

El organismo europeo afirmó que la caída del proyecto representa una victoria para el fútbol mundial y adelantó que trabajará junto a otras confederaciones para impulsar mecanismos que eviten la reaparición de iniciativas similares.

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