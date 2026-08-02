¿Conviene viajar a Chile para comprar celulares y electrónica? La diferencia de precios con Argentina en agosto de 2026
Un relevamiento comparó los valores de diez productos tecnológicos en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Aunque hoy existen más facilidades para importar de forma online, algunos equipos todavía cuestan hasta un 159% más en el mercado argentino.
Resumen para apurados
- Un relevamiento de agosto de 2026 reveló que la tecnología en Chile cuesta hasta un 159% menos que en Argentina debido a la alta carga impositiva y el atraso cambiario.
- Pese a que Argentina flexibilizó las importaciones online al exterior, la brecha de precios en alta gama, como el iPhone (43% más barato en Chile), mantiene la diferencia.
- Aunque el uso de courier creció más del 100%, el viaje a Chile seguirá siendo una alternativa rentable principalmente para los residentes de zonas fronterizas.
La posibilidad de acceder libremente al mercado cambiario y las recientes medidas que simplificaron las compras al exterior modificaron el mapa del consumo tecnológico en Argentina. Sin embargo, para quienes buscan renovar un celular, una notebook o un televisor, los países vecinos siguen ofreciendo importantes diferencias de precios.
Un relevamiento de Infobae.com comparó diez productos tecnológicos en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil y muestra que el mercado argentino continúa entre los más caros de la región para adquirir dispositivos electrónicos, especialmente en los segmentos de alta gama.
Cuánto cuesta un iPhone en Argentina y en los países vecinos
Uno de los ejemplos más claros es el del iPhone 17 Pro Max de 256 GB.
Los precios relevados fueron los siguientes:
Argentina: U$S 2.112
Chile: U$S 1.473
Paraguay: U$S 1.608
Uruguay: U$S 1.861
Brasil: U$S 1.920
La diferencia más significativa aparece frente a Chile, donde el mismo equipo cuesta 43,4% menos que en Argentina.
Los televisores muestran las mayores diferencias
La brecha se amplía todavía más en algunos televisores.
Un Smart TV LG NanoCell de 85 pulgadas tiene un valor de U$S 2.508 en Argentina, mientras que en Chile puede conseguirse por apenas U$S 968, una diferencia cercana al 159%.
En Paraguay ese mismo equipo cuesta U$S 1.921, en Brasil alrededor de U$S 1.333 y en Uruguay U$S 2.399.
Qué productos tienen precios más parecidos
No todos los dispositivos presentan diferencias tan marcadas.
La MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 y 256 GB, por ejemplo, cuesta:
Argentina: U$S 1.716
Chile: U$S 1.657
Paraguay: U$S 1.457
Brasil: U$S 1.772
También la PlayStation 5 Slim de 1 TB muestra una brecha mucho menor. En Argentina tiene un valor de U$S 1.063, prácticamente igual al de Uruguay y apenas por encima de Brasil y Paraguay.
Nintendo Switch y tablets: entre los productos con mayor sobreprecio
El informe también detectó fuertes diferencias en otros equipos.
Entre ellos sobresalen:
Nintendo Switch OLED: cuesta 78,9% más en Argentina que en Chile.
Lenovo Tab P11 (128 GB): presenta una diferencia cercana al 88% respecto del mercado chileno.
¿Todavía conviene viajar para comprar tecnología?
Para el analista económico Damián Di Pace, el panorama cambió respecto de años anteriores.
Explicó que hoy los consumidores pueden acceder al mercado oficial de cambios y comprar directamente en plataformas internacionales con envío a domicilio, además de beneficiarse con una reducción de trámites y costos para importar pequeños productos.
Según el especialista, eso hizo perder protagonismo al tradicional turismo de compras hacia Chile o Paraguay.
No obstante, sostuvo que los productos tecnológicos siguen siendo más caros en Argentina debido a la elevada carga impositiva y a los costos acumulados durante toda la cadena de comercialización.
Por qué Chile mantiene los precios más bajos
Di Pace atribuyó buena parte de esa diferencia al sistema tributario chileno.
Entre las principales ventajas señaló:
Menor presión impositiva.
Ausencia de tributos como Ingresos Brutos y el impuesto a los Débitos y Créditos.
Décadas de acuerdos de libre comercio.
Un mercado mucho más abierto a las importaciones.
Estas condiciones permiten que muchos productos tecnológicos lleguen al consumidor con precios considerablemente inferiores a los argentinos.
El tipo de cambio sigue siendo un factor clave
El economista Nicolás Aroma consideró que el atraso cambiario continúa explicando buena parte de los elevados precios en dólares que registra Argentina.
A su entender, el fenómeno no afecta únicamente a la tecnología, sino también a numerosos bienes de consumo.
Por ese motivo, sostuvo que quienes viven cerca de la frontera —como los mendocinos respecto de Chile— todavía encuentran conveniente viajar para comprar celulares de alta gama, notebooks y otros equipos de elevado valor.
Compras online: la alternativa que gana terreno
Mientras persisten las diferencias de precios, el Gobierno avanzó con nuevas medidas para facilitar las compras en el exterior.
Entre los principales cambios se encuentran:
Simplificación del sistema puerta a puerta.
Menores requisitos administrativos.
Franquicia libre de derechos de importación para envíos de hasta U$S 400.
El impacto ya comenzó a reflejarse en las estadísticas.
Durante junio, las importaciones por courier alcanzaron un récord de U$S 125 millones, mientras que en el primer semestre acumularon U$S 643 millones, lo que representa un crecimiento superior al 100% respecto del mismo período del año anterior.
¿Qué conviene hoy?
La respuesta depende del producto y del costo del viaje.
Para quienes viven lejos de las fronteras, las nuevas facilidades para importar directamente desde plataformas internacionales reducen el atractivo de viajar exclusivamente para hacer compras.
En cambio, quienes residen cerca de Chile o Paraguay todavía pueden conseguir importantes ahorros en celulares de alta gama, televisores y otros equipos electrónicos, donde las diferencias de precios siguen siendo muy significativas.