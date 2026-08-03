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Agosto llega con aumentos: qué servicios subirán y cómo impactarán en Tucumán

Habrá aumentos en alquileres según el tipo de contrato, subas en las prepagas y nuevos cuadros tarifarios para los servicios públicos.

Agosto llega con aumentos: qué servicios subirán y cómo impactarán en Tucumán
Foto: Chequeado
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto, los habitantes de Tucumán y Argentina enfrentarán aumentos en alquileres, prepagas y servicios de gas y luz por actualizaciones tarifarias y contractuales.
  • Los alquileres suben entre 31,5% y 36% según el contrato, las prepagas ajustan hasta 2,1% y las tarifas de gas y electricidad aumentan cerca de un 3% tras aval de Enrege.
  • Estas subas mensuales impactarán directamente en el presupuesto familiar de los tucumanos, reduciendo el poder adquisitivo en un contexto de constantes reajustes económicos.
Resumen generado con IA

Como al inicio de cada mes, los entes y empresas prestadoras de servicios informaron variaciones en sus tarifas mensuales. A nivel nacional y a nivel regional, se aplicarán modificaciones que impactarán de lleno en el bolsillo de los consumidores. Durante el octavo mes del año, los tucumanos verán reflejados los aumentos en las boletas de servicios, medicina prepaga y también en los alquileres, que tendrán aumentos según la fecha de firma del contrato.

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Aumento en los alquileres

Agosto tendrá también una modificación en los montos de los alquileres. Los valores sufrirán modificaciones, pero con dos esquemas diferenciados que se regirán por la fecha de firma del contrato. En este sentido, los contratos firmados hasta el 17 de octubre de 2023 tendrán una actualización por ICL (Índice para Contratos de Locación). La suba interanual será del 31,52%.

Los contratos firmados a partir del 18 de octubre, en cambio, quedan nucleados bajo la Ley 27.737 y tienen un ajuste que sigue la fórmula de Casa Propia. En estos casos, los aumentos rondarán el 36% para los inquilinos.

Hay un tercer caso que aplica para los contratos de alquiler firmados en los últimos meses. La actualización no está estipulada, sino que rige el criterio de libertad de contratación. Según esta modalidad, los aumentos dependerán de los acuerdos entre las partes.

Aumentos en las prepagas

A nivel nacional, las empresas de medicina prepaga deben informar mensualmente y de manera obligatoria el valor de sus planes vigentes. La medida está regulada y la información debe remitirse a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Este mes, las prestadoras confirmaron incrementos de hasta un 2,1%.

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La suba más baja será la de Swiss Medical, que aplicará un 1,8% extra a sus planes mensuales. Le seguirán OSDE, Avalian y Sancor Salud, que incrementarán en un 1,9%. Por último, Galeno aplicará un aumento del 2,1% en agosto. En Tucumán y otras provincias del NOA, Red de Seguro Médico informó un aumento del 1,9% para todos sus planes durante el período de agosto.

Aumentos en servicios

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) aprobó los nuevos valores para gas y electricidad que impactarán en Tucumán. Se estima que ambos tendrán incrementos en torno al 3%. La modificación en los costos de la energía eléctrica estará fijada por las variaciones en el servicio del transporte troncal.

El gas natural, por otra parte, tendrá incrementos con referencia en las revisiones tarifarias quinquenales (RQT). Además del costo de la distribución, se incorporará el componente de transporte y la actualización mensual por índices.

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