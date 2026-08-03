Agosto llega con aumentos: qué servicios subirán y cómo impactarán en Tucumán

Como al inicio de cada mes, los entes y empresas prestadoras de servicios informaron variaciones en sus tarifas mensuales. A nivel nacional y a nivel regional, se aplicarán modificaciones que impactarán de lleno en el bolsillo de los consumidores. Durante el octavo mes del año, los tucumanos verán reflejados los aumentos en las boletas de servicios, medicina prepaga y también en los alquileres, que tendrán aumentos según la fecha de firma del contrato.