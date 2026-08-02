Todos los gremios que cobran aumento de sueldo en agosto 2026: quiénes reciben subas por paritarias

Resumen para apurados
- Sindicatos argentinos cobrarán aumentos salariales en agosto de 2026 tras los acuerdos paritarios pactados para amortiguar el impacto inflacionario.
- Las subas se aplicarán mediante porcentajes mensuales, sumas fijas y esquemas atados al IPC en sectores como comercio, construcción, transporte y salud.
- Los gremios prevén nuevas revisiones paritarias entre septiembre y octubre para evaluar el IPC y definir las pautas salariales del cierre del año.
Los trabajadores de distintos sectores comenzarán a cobrar en agosto de 2026 nuevos aumentos salariales acordados en las últimas negociaciones paritarias. En un contexto de inflación más moderada, varios sindicatos cerraron esquemas de actualización que se extienden por varios meses, mientras otros mantienen mecanismos de ajuste mensual vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Entre los gremios alcanzados se encuentran empleados de Comercio, bancarios, construcción, camioneros, sanidad, estatales, trabajadores rurales, gastronómicos, seguridad privada y personal de cadenas de comida rápida, entre otros.
Qué gremios cobran aumento en agosto de 2026
Empleados de Comercio
Los trabajadores mercantiles recibirán un incremento del 1,9% sobre los salarios de julio. Además, cobrarán la segunda cuota de $25.000 correspondiente a la asignación extraordinaria no remunerativa acordada en la paritaria.
Bancarios
La actualización salarial será del 1,9%, equivalente al IPC de junio, según el mecanismo automático que mantiene La Bancaria. Con este ajuste, el salario inicial asciende a $2.481.855,32, incluyendo la participación en las ganancias (ROE).
Construcción (UOCRA)
Los trabajadores percibirán un incremento del 1,9% sobre los salarios de julio, además de la incorporación de la suma no remunerativa correspondiente al mes anterior.
Camioneros
El acuerdo paritario contempla una nueva suba del 1,5% para agosto, correspondiente al tramo final del convenio vigente.
Estatales nacionales
Los empleados nucleados en UPCN cobrarán un incremento del 1,9% y un bono remunerativo de $50.000. ATE rechazó la propuesta oficial.
Empleados públicos bonaerenses
Los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires recibirán un aumento del 2%, mientras que los auxiliares de Educación percibirán una suba del 4%.
Encargados de edificios
El personal alcanzado por FATERYH cobrará un incremento del 1,9% sobre el básico de julio y una nueva suma fija remunerativa de $25.000.
Transporte (UTA)
Los choferes del AMBA tendrán un salario básico de $1.676.990,06 desde agosto. Además, cobrarán viáticos actualizados a $21.000 por jornada trabajada.
Sanidad
Los convenios principales del sector contemplan una suba del 1,6% junto con un bono mensual complementario de $80.000.
Peones rurales
El salario básico pasa a $1.183.074,33 durante agosto, según la escala acordada por UATRE.
Comida rápida (McDonald's, Burger King y Mostaza)
Los trabajadores comprendidos en el CCT 329/2000 cobrarán una asignación no remunerativa del 3,94% sobre los salarios básicos de julio. El esquema continuará con nuevas actualizaciones en septiembre y octubre, antes de incorporarse al básico en noviembre.
Seguridad privada
Los vigiladores percibirán un aumento del 2,31% y una suma no remunerativa de $30.000.
Otros gremios con aumentos en agosto
También tendrán mejoras salariales durante agosto:
Ferroviarios.
Trabajadores del Seguro.
UTEDYC (mutuales y clubes).
Plásticos.
Vitivinícolas.
SATSAID.
Perfumistas.
Papeleros.
Mineros.
Alimentación.
Paritarias 2026: cómo siguen las negociaciones
La mayoría de los acuerdos firmados prevé nuevas revisiones entre septiembre y octubre para analizar la evolución de la inflación y definir futuras actualizaciones salariales. En algunos casos, como bancarios y trabajadores de mutuales, los incrementos continúan atados al IPC, mientras que otros convenios ya fijaron cronogramas escalonados hasta fin de año.