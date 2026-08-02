Todos los gremios que cobran aumento de sueldo en agosto 2026: quiénes reciben subas por paritarias

Los trabajadores de distintos sectores comenzarán a cobrar en agosto de 2026 nuevos aumentos salariales acordados en las últimas negociaciones paritarias. En un contexto de inflación más moderada, varios sindicatos cerraron esquemas de actualización que se extienden por varios meses, mientras otros mantienen mecanismos de ajuste mensual vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).