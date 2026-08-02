Joven asesinada en Mar del Plata: por qué la autopsia complicó la situación de los detenidos

Resumen para apurados
- La autopsia de Juana Antonich complicó a los dos serenos detenidos en Mar del Plata por su femicidio, tras haber sido citada con una falsa oferta laboral en Facebook.
- La víctima fue hallada atada detrás del sector de los serenos, quienes presentan heridas defensivas. Antonich había ido al lugar tras contactarse por redes para un empleo.
- Los resultados de ADN y estudios genéticos determinarán la participación exacta de los imputados y podrían agravar su situación procesal en la causa que conmociona a la ciudad.
La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 25 años encontrada asesinada en una playa de Mar del Plata tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo, incorporó nuevos elementos que complican la situación procesal de los dos detenidos.
Los resultados preliminares de la autopsia y las primeras pericias reforzaron la hipótesis de la Fiscalía de que la víctima fue atacada violentamente antes de que su cuerpo fuera abandonado en la zona donde finalmente fue hallado.
Qué reveló la autopsia
Según trascendió, el examen forense determinó que Antonich presentaba múltiples lesiones compatibles con una agresión previa a su muerte, entre ellas golpes en distintas partes del cuerpo y otras heridas que serán fundamentales para reconstruir cómo ocurrió el crimen.
La joven, madre de dos niñas de 1 y 6 años, había desaparecido luego de salir de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral concertada a través de Facebook.
Los nuevos indicios contra los detenidos
La investigación también detectó marcas y lesiones en los dos sospechosos, que podrían ser compatibles con un forcejeo con la víctima.
Por ese motivo, ambos serán sometidos a nuevas pericias mientras avanza la causa, que fue caratulada como femicidio y está a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7.
Los detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes se desempeñaban como serenos en el predio donde apareció el cuerpo.
Cómo fue encontrado el cuerpo
De acuerdo con la investigación, Antonich fue hallada desnuda, atada de pies y manos y envuelta en una frazada, detrás del sector donde dormían los dos serenos ahora detenidos.
Los investigadores trabajan además sobre distintos rastros biológicos y elementos secuestrados durante los allanamientos para determinar con precisión la participación de cada uno de los acusados.
En ese marco, las pruebas de ADN y otras pericias científicas serán determinantes para establecer la mecánica del crimen y confirmar si existió la participación de otras personas.
La falsa entrevista de trabajo
La principal hipótesis sostiene que la joven fue engañada mediante una falsa oferta laboral difundida por redes sociales.
Después de aceptar la propuesta y dirigirse al supuesto lugar de trabajo, se perdió todo contacto con ella. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado en una playa de Mar del Plata.
La familia de la víctima había denunciado que la joven buscaba empleo para sostener económicamente a sus dos hijas y había salido de su casa con la expectativa de conseguir trabajo.
Cómo sigue la investigación
Mientras continúan las pericias y se esperan los resultados de los estudios genéticos y de laboratorio, los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia.
La Fiscalía considera que las nuevas pruebas forenses podrían agravar aún más su situación procesal y permitir reconstruir con mayor precisión las circunstancias del femicidio que conmociona a Mar del Plata.