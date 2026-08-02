Seguridad

Mar del Plata: salió a una entrevista de trabajo y la encontraron muerta en una playa, envuelta en una sábana

La víctima, Juana Mailén Antonich, tenía 24 años y era madre de dos niñas. Había sido citada a una supuesta oferta laboral que, según denunció su familia, nunca existió. Hay dos serenos detenidos y la Justicia investiga el crimen.

Su madre, María, explicó que la joven buscaba trabajo para sostener económicamente a sus hijas.
Su madre, María, explicó que la joven buscaba trabajo para sostener económicamente a sus hijas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Juana Mailén Antonich fue hallada muerta en una playa de Mar del Plata tras acudir a una falsa entrevista laboral para mantener a sus hijas; hay dos serenos detenidos.
  • La joven viajó engañada en remis hacia un balneario inexistente. Su hermano halló el cuerpo bajo un contenedor y la policía detuvo a dos sospechosos quemando pruebas.
  • La autopsia determinará la causa de muerte mientras la familia alerta sobre falsas ofertas en redes. El caso reaviva el debate sobre la seguridad y engaños laborales.
Resumen generado con IA

La ciudad de Mar del Plata se encuentra conmocionada por el asesinato de Juana Mailén Antonich, una joven de 24 años que había salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo y fue encontrada muerta horas después en una playa del sur de la ciudad.

El cuerpo de la víctima apareció envuelto en una sábana y oculto debajo de un contenedor. Por el hecho, la Justicia detuvo a dos hombres que se desempeñaban como serenos en el predio donde fue hallada.

La falsa oferta laboral que terminó en tragedia

Según reconstruyeron los investigadores, Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años, recibió una propuesta de empleo a través de las redes sociales.

El viernes por la tarde salió de su vivienda para asistir a una entrevista en un supuesto balneario denominado "Punta Mogotes Cero". Antes de salir, envió una fotografía para la confección de un presunto carnet laboral.

De acuerdo con el relato de su familia, un remis pasó a buscarla y, al llegar al lugar acordado, la esperaban tres hombres.

Su madre, María, explicó que la joven buscaba trabajo para sostener económicamente a sus hijas.

"Salió a buscar trabajo para darles de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso", expresó.

Su hermano encontró el cuerpo tras tres días de búsqueda

La familia denunció que, luego de la desaparición, la respuesta policial fue insuficiente y que incluso la investigación inicial se centró en los propios familiares.

Una amiga logró ingresar a la cuenta de Facebook de Antonich y recuperó la conversación que había mantenido con quien le ofreció el supuesto empleo, dato que permitió reconstruir parte de sus últimos movimientos.

La búsqueda condujo a los familiares hasta una playa de la zona sur de Mar del Plata, donde testigos habían advertido movimientos sospechosos.

Finalmente, fue el propio hermano de la joven quien encontró el cuerpo.

"Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana", relató la madre.

Dos serenos detenidos por el crimen

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien confirmó la detención de dos hombres que trabajaban como serenos en el predio.

Los sospechosos fueron identificados como:

Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años.

José Luis Aquino, de 27 años.

Según explicó el fiscal, ambos fueron interceptados mientras quemaban distintos elementos cerca del lugar donde posteriormente apareció el cuerpo.

La autopsia será clave para esclarecer el caso

La causa fue caratulada como homicidio y continúa en plena etapa investigativa.

Peritos de la Policía Científica trabajaron durante la madrugada en el lugar del hallazgo para recolectar pruebas, mientras que la Fiscalía ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de nuevos testimonios.

Además, la autopsia permitirá determinar la mecánica de la muerte y aportar elementos para reconstruir las últimas horas de la víctima.

La advertencia de la familia

Mientras avanza la investigación, la familia de Juana Mailén Antonich lanzó un mensaje de alerta para evitar que otras personas sean víctimas de maniobras similares.

Según denunciaron, el balneario donde había sido citada nunca existió y la supuesta entrevista laboral habría sido una trampa.

"Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es toda una mentira", advirtió su madre.

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