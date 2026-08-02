Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 2 de agosto de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 3 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Qué hacer en Tucumán este fin de semana: el cronograma completo de las ferias en la capital El fenómeno "lurking": por qué los usuarios que solo miran redes sin participar son los más inteligentes ¿Por qué los fósiles de dinosaurios aparecen en lugares de la Tierra con características similares? El desgaste del cuidador de enfermos crónicos: cuando el que asiste se convierte en el segundo paciente El whisky más austral del mundo envejeció tres años en la Antártida y ahora se exporta al mundo Ranking notas premium Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se descubrió que las ex novicias fueron las autoras del homicidio Las cinco definiciones clave rumbo a las elecciones de 2027 en Tucumán A 20 años del crimen de “Betty”: el día que las sospechosas dijeron sentirse perseguidas Recuerdos fotográficos: réplicas tucumanas de la vecindad del Chavo