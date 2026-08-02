Cartas de lectores III: Padre Rafael Reinoso

Hace cuatro años, en el primer día del mes de los niños los fríos vientos del nevado y el Aconquija bajaban mezclándose entre los halos del sol en calidad de suaves brisas, acariciando cerros, montes, quebradas, pueblos y ciudades del sur tucumano. Amaneció un templado día con el gorjeo de los pájaros, el barullo bullicioso de los niños despertándose con alegría, saliendo contentos a remontar sus barriletes de ilusión. De pronto una noticia entristeció a nuestro sentimiento al saber que nuestro gran arriero de ansiedades se fue físicamente: el presbítero padre Rafael Reinoso, quien dejó su legado de fe, paz, amor y esperanza grabando en nuestros corazones, junto al padre Miguel Soria, la zamba “Inmaculada Concepción”. En las colonias de Santa Ana puso nombres de santos y vírgenes; trabajó con los vecinos de cada lugar formando centros vecinales, cooperativas apoyadas por Advient. En los últimos tiempos estuvo en La Cocha realizando innumerables actos de ayuda al prójimo, practicando solidaridad e igualdad, especialmente con las personas que andamos a pie. Fue amistad, sencillez y humildad. Jamás podremos olvidarlo.