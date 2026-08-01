La derrota en Mataderos cambió el escenario de San Martín en el Reducido: una posición que preocupa

A esos factores, se sumó otro fundamental para que se consumara la caída en Mataderos: la expulsión de Santiago Briñone por una infracción tan innecesaria como destemplada y que cambió de forma definitiva el rumbo del partido, envalentonado a un rival muy limitado que mostró por qué está donde está, fuera de los ocho primeros. Aun así, el “Santo” no supo sacar provecho.