La derrota en Mataderos cambió el escenario de San Martín en el Reducido: una posición que preocupa

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán cayó 2-1 ante Nueva Chicago en Mataderos este sábado por errores defensivos y la expulsión de Briñone, arriesgando su puesto en el Reducido.
- El equipo sufrió demoras de viaje por tormentas y suma solo un punto de nueve posibles, luego de perder agónicamente ante Temperley la fecha anterior.
- San Martín definirá su futuro en el torneo en los próximos dos partidos como local ante San Martín de San Juan y Deportivo Madryn, donde deberá ganar para reacomodarse.
San Martín no tiene paz. Pero no por causas ajenas, sino por responsabilidades propias. Después de un inicio de ciclo de Alejandro Orfila venturoso, con ocho puntos conseguidos sobre 12, su equipo encajó su segunda derrota consecutiva y sigue al borde de caerse de los puestos de Reducido.
La falta de definición en un primer tiempo de juego aceptable, la carencia de equilibrio en el medio y errores inadmisibles en defensa le costaron una derrota 2 a 1 a domicilio ante Nueva Chicago, justamente un rival al que una rueda atrás se lo venció con suficiencia en La Ciudadela, tal vez en la mejor performance del equipo con Andrés Yllana como entrenador.
A esos factores, se sumó otro fundamental para que se consumara la caída en Mataderos: la expulsión de Santiago Briñone por una infracción tan innecesaria como destemplada y que cambió de forma definitiva el rumbo del partido, envalentonado a un rival muy limitado que mostró por qué está donde está, fuera de los ocho primeros. Aun así, el “Santo” no supo sacar provecho.
Es que más allá de alguna mejoría mostrada luego del parate de mitad de torneo y la incorporación de refuerzos prometedores, las prestaciones recientes volvieron a encender las alarmas y el riesgo de entrar en una nueva espiral descendente volvió a hacerse presente.
La fecha anterior, contra Temperley, una ingenuidad también le había costado caro: San Martín empató en el minuto 91 y lo terminó perdiendo en el 97, en la mismísima Ciudadela, ante un público atónito.
Con apenas un punto cosechado en estas tres últimas fechas, el equipo se mantiene en zona de Reducido más que nada debido a la mediocridad generalizada que reina esta temporada en la Primera Nacional. También hay que decirlo: San Martín cerró este sábado ubicado en la séptima posición de la zona B, con rivales que adeudan un partido o dos para ponerse al día.
La excursión a Mataderos terminó mal, después de un inicio de tónica similar. La fuerte tormenta que se abatió sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la tarde del viernes complicó la llegada y el descanso del plantel de San Martín en la previa del choque.
El vuelo salió dos horas tarde del aeropuerto de Tucumán y una vez que tocó pista en Buenos Aires los jugadores debieron permanecer otras dos horas a bordo de la aeronave, a la espera de que autorizaran su descenso en medio de la alerta naranja activada en la región.
Una vez en el hotel, la cena se terminó sirviendo a las dos de la mañana y recién a las tres los integrantes del plantel se retiraron a dormir. El sábado no hubo tiempo para hacer desayuno y almuerzo, sino solo un “brunch” antes de salir hacia el estadio al mediodía.
Los esfuerzos para que el partido fuera reprogramado para las 18 horas del sábado contaron con la anuencia de los directivos de Nueva Chicago, pero no con los responsables del operativo de seguridad, que se negaron a mover el horario.
Lamento en el “Santo”
Más allá de eso, San Martín cayó por deméritos propios. Y las imágenes del final en el estadio República de Mataderos estuvieron a tono: rostros abatidos en el campo de juego y “silencio de radio” de los protagonistas al abandonar el vestuario con premura.
Es cierto que debían salir prontamente hacia el aeropuerto para volar a Tucumán en la ‘tardecita’ del sábado, pero también lo es que algún jugador podría haber dado la cara y conversar con los numerosos periodistas que los esperaban a la salida del vestuario para dar cuenta de este momento.
Solo Orfila lo hizo, aunque muy brevemente y con gesto adusto. El entrenador solo cambió su semblante al abrazarse con sus hijos, a los pies del micro que esperaba por él para partir. Luego dejó la emoción atrás y sentado ya en la primera hilera de asientos, miró por la ventana, pensativo.
El técnico “santo”, a quienes los cambios no le funcionaron en Mataderos, sabe que su equipo dejó pasar otra oportunidad magnífica para revertir la tendencia e incluso arrimarse un poco más a la punta.
Para entonces, ya se había perpetrado la sorpresa de la jornada, la derrota por 2 a 1 del líder de la zona, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, a manos del irregular Colegiales. Si San Martín hubiera sumado nueve de nueve en las últimas semanas, hoy estaría a tiro de la cima, créase o no.
Orfila sabe, también, que los dos próximos compromisos, frente a su homónimo de San Juan y ante Deportivo Madryn, en ambos casos en La Ciudadela, tanto él como sus dirigidos se jugarán buena parte del futuro de un equipo que, por “h” o por “b”, sigue sin levantar cabeza. Y los tiempos para hacerlo se acortan cada vez más.