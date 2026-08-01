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"Fuimos muy superiores": el análisis de Orfila tras la caída de San Martín ante Nueva Chicago

El DT consideró que su equipo hizo los méritos para ganar, aunque reconoció que la expulsión cambió el desarrollo del partido.

INDICACIONES. Alejandro Orfila siguió de cerca cada acción e intentó reordenar al equipo tras la expulsión de Santiago Briñone.
INDICACIONES. Alejandro Orfila siguió de cerca cada acción e intentó reordenar al equipo tras la expulsión de Santiago Briñone. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Alejandro Orfila afirmó en Mataderos que San Martín fue superior pero cayó ante Nueva Chicago por falta de eficacia y la expulsión de Briñone tras el partido.
  • El equipo dominó y erró goles antes del punto de quiebre. El gol decisivo de Chicago ocurrió mientras Verón cambiaba su botín por la aplicación de una nueva regla FIFA.
  • A pesar de la derrota calificada como injusta, Orfila buscará ajustar detalles técnicos y fortalecer el juego del equipo para los próximos compromisos del torneo.
Resumen generado con IA

La derrota frente a Nueva Chicago dejó mucho más que un resultado adverso para Alejandro Orfila. En la zona mixta del estadio República de Mataderos, el entrenador sostuvo que San Martín fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, lamentó la falta de eficacia y aseguró que el desarrollo cambió por completo a partir de la expulsión de Santiago Briñone. Además, cuestionó una situación puntual ocurrida antes del segundo gol del “Torito”, relacionada con una de las nuevas reglas implementadas a partir de lo que fue el Mundial 2026.

“Durante el primer tiempo fuimos muy superiores al rival, generamos muchísimas situaciones claras de gol, en las que tendríamos que habernos ido con un resultado mucho más abultado a favor. No supimos aprovechar esa cantidad de situaciones que les generamos”, analizó Orfila.

Para el uruguayo, el equipo mantuvo esa misma tendencia en el inicio del complemento. “Arrancamos con la misma tendencia, superando al rival, erramos alguna situación muy clara y después obviamente cambia el partido con la expulsión. Fue un antes y un después”, aseguró.

El reclamo del DT

Minutos antes del córner que terminó en el 2 a 1 de Simón Pérez, Mauro Verón abandonó momentáneamente el campo de juego porque debió cambiar uno de sus botines mientras Nahuel Manganelli permanecía tendido tras recibir un golpe.

La nueva medida aplicada por la FIFA para evitar que los arqueros hagan tiempo consiste en que, si el guardameta pide atención médica en el suelo, el entrenador tiene 10 segundos para elegir a un jugador de campo que debe abandonar el terreno de juego durante un minuto.

Durante ese lapso, Nueva Chicago ejecutó el tiro de esquina y encontró el gol de la victoria.

La decisión generó el inmediato reclamo del ayudante técnico Jonathan Bottinelli al cuarto árbitro para que permitiera el ingreso del delantero. Orfila también se refirió a esa acción. “Ese era el reclamo. Mauro tenía el botín totalmente roto y salió para cambiarlo. Justo en ese momento vino el córner y ahí necesitábamos su posición. Mi enojo es porque no lo hicieron entrar rápido”, explicó.

Más allá de esa polémica, el DT evitó responsabilizar exclusivamente al arbitraje. “Es injusta la derrota por lo que demostramos dentro del campo, pero otra vez un detalle terminó marcando el partido. Sabemos que hay cosas para ajustar y otras que debemos seguir fortaleciendo”, concluyó.

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