"Fuimos muy superiores": el análisis de Orfila tras la caída de San Martín ante Nueva Chicago

La derrota frente a Nueva Chicago dejó mucho más que un resultado adverso para Alejandro Orfila. En la zona mixta del estadio República de Mataderos, el entrenador sostuvo que San Martín fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, lamentó la falta de eficacia y aseguró que el desarrollo cambió por completo a partir de la expulsión de Santiago Briñone. Además, cuestionó una situación puntual ocurrida antes del segundo gol del “Torito”, relacionada con una de las nuevas reglas implementadas a partir de lo que fue el Mundial 2026.