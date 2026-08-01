Tragedia en Perú: se estrelló una avioneta que llevaba turistas a las Líneas de Nasca y murieron 13 personas
La aeronave había despegado de Pisco y cayó poco después de las 13 en la zona de Vista Alegre, en la región de Nasca. Llevaba 11 pasajeros y dos tripulantes. La Policía informó que, por la magnitud del accidente, no habría sobrevivientes.
Resumen para apurados
- Una avioneta turística se estrelló este sábado en Vista Alegre, Perú, provocando la muerte de 13 personas (11 turistas extranjeros y 2 tripulantes) tras sufrir una emergencia.
- La aeronave de AeroDiana cayó tras despegar de Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca. El hecho revive la preocupación por siniestros similares ocurridos en 2010 y 2022.
- La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación peritará el siniestro, mientras el gobierno asiste a embajadas y se cuestiona la seguridad de los vuelos turísticos.
Al menos 13 personas murieron este sábado al estrellarse una avioneta que transportaba turistas para sobrevolar las milenarias Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos de Perú.
La aeronave pertenecía a la empresa AeroDiana y había despegado del aeropuerto de Pisco, ubicado a unos 240 kilómetros al sur de Lima. Poco después de las 13 horas locales, 18 GMT, se precipitó en la zona de Vista Alegre, en la región de Nasca.
“Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido”, informó el mayor de la Policía Jorge Andrade desde el lugar del accidente. El efectivo señaló que, por la magnitud del siniestro, no habría sobrevivientes y confirmó que hasta el momento habían sido recuperados cuatro cuerpos.
La municipalidad de Vista Alegre informó que, de acuerdo con los datos preliminares, la aeronave sufrió una “emergencia durante el vuelo”. Tras el impacto, bomberos y policías trabajaban entre los restos retorcidos de la avioneta, que continuaban humeando.
11 turistas extranjeros entre las víctimas
El Ministerio de Comercio Exterior de Perú confirmó a través de un comunicado que entre los fallecidos se encuentran “11 turistas extranjeros” y los dos tripulantes de la aeronave.
El organismo indicó además que se “brindará el apoyo necesario a las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos”.
Por el momento, las autoridades no informaron cuáles fueron las causas del accidente. La investigación quedará a cargo de la Aeronáutica Civil.
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) comenzó la recolección de evidencias técnicas en el lugar del desastre. A su vez, el Ministerio Público dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue de la región Ica.
Una zona de intensa actividad turística
El aeródromo de Pisco registra una intensa actividad de avionetas utilizadas principalmente por turistas extranjeros que realizan vuelos sobre las Líneas de Nasca.
Se trata de geoglifos de más de 2.000 años de antigüedad, con figuras geométricas y representaciones de animales que pueden apreciarse en su totalidad únicamente desde el aire.
La tragedia de este sábado vuelve a poner en el centro de la escena la seguridad de los vuelos turísticos sobre este atractivo arqueológico peruano. En los últimos años ya se habían producido accidentes similares.
En 2022, la caída de una aeronave dejó siete muertos, entre ellos dos ciudadanos chilenos y tres holandeses.
Antes, en octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron luego de que una avioneta de la compañía AirNasca sufriera un accidente tras sobrevolar las Líneas de Nasca.